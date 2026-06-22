Từ Cape Verde, nhìn lại giấc mơ World Cup của Việt Nam

Cape Verde đang trở thành hiện tượng thú vị của World Cup 2026 khi liên tiếp tạo nên những cú sốc trước các ông lớn.

Cape Verde là hiện tượng bất ngờ nhất World Cup 2026.

Nhìn vào đội hình gồm toàn bộ các cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài của quốc đảo vỏn vẹn 500.000 dân - Cape Verde, bóng đá Việt Nam có thể rút ra những bài học quý giá cho khát vọng dự World Cup.

Sự đối lập thú vị và dấu hỏi về giải vô địch quốc gia

Sau khi xuất sắc hòa Tây Ban Nha với tỷ số 0-0 trong trận mở màn World Cup 2026, Cape Verde tiếp tục chứng tỏ họ bước đến giải đấu lớn nhất hành tinh với tinh thần thi đấu cao nhất. Đội bóng bé nhỏ này vừa kiên cường cầm hòa một nhà cựu vô địch thế giới khác là Uruguay với tỷ số 2-2 sáng 22/6.

Việc giành được điểm số quan trọng trước những nền bóng đá hàng đầu châu Âu và Nam Mỹ giúp cơ hội lọt qua vòng bảng của Cape Verde trở nên rất sáng sủa, nhất là khi ở lượt trận cuối cùng, họ chỉ phải chạm trán đối thủ vừa tầm là Saudi Arabia.

Với khán giả Việt Nam, hành trình của Cape Verde đến gần hơn khi VTV đưa sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh về sóng truyền hình, cùng sự đồng hành của VPBank. Sự hiện diện của thương hiệu này không làm thay đổi câu chuyện chuyên môn, nhưng góp phần nối dài trải nghiệm World Cup đến hàng triệu người hâm mộ, nơi mỗi trận đấu không chỉ là cuộc so tài của các đội tuyển, mà còn là điểm hẹn cảm xúc của bóng đá.

Trận đấu sắp tới mang đến một sự tương phản rất lớn về triết lý xây dựng lực lượng giữa Saudi Arabia và Cape Verde. Nếu danh sách của Saudi Arabia đa phần là các nhân tố chơi trong nước và chỉ có duy nhất cầu thủ Saud Abdulhamid đang khoác áo Lens tại Pháp, thì đối thủ của họ lại đi theo một con đường trái ngược hoàn toàn.

Trong toàn bộ danh sách đăng ký của Cape Verde, không có bất kỳ cái tên nào thi đấu ở giải quốc nội, tất cả đều đầu quân cho các đội bóng nước ngoài. Đây cũng là nét đặc trưng chung của một số đội bóng nhỏ góp mặt tại World Cup 2026 như Curacao hay Haiti.

Sự thật này khiến nhiều người yêu thể thao phải đặt ra thắc mắc: để xây dựng một đội hình đủ sức tranh tài ở sân chơi World Cup, liệu có nhất thiết phải đổ tiền xây dựng một giải vô địch quốc gia thật tốn kém và hào nhoáng hay không?

Thực ra, nếu chỉ nhìn vào bản danh sách đội hình và vị trí địa lý của Cape Verde, số đông sẽ dễ dàng nghĩ rằng họ không có giải vô địch quốc gia nào đáng chú ý. Quần đảo nằm gần Morocco bao gồm 10 hòn đảo lớn nhỏ, việc đi lại kết nối giữa các vùng hết sức khó khăn. Dân số cả nước chỉ loanh quanh mức 500.000 người, đi kèm với mức thu nhập bình quân khoảng 5.000 USD mỗi năm.

Các cầu thủ Cape Verde ăn mừng trận hòa như thắng.

Bóng đá len lỏi vào từng ngõ ngách cộng đồng

Tuy nhiên, nhiều người sẽ phải ngạc nhiên nếu biết được cách quốc gia này tổ chức bóng đá.

Họ thiết lập một hệ thống thi đấu vô địch quốc gia quy tụ các đội vô địch từ mỗi hòn đảo, đồng thời bản thân từng hòn đảo cũng tự xây dựng một hệ thống giải đấu nội bộ riêng biệt. Thậm chí, riêng tại đảo Santiago, hệ thống thi đấu còn được phân cấp chi tiết thành giải vô địch Bắc Santiago và Nam Santiago. Mỗi giải Bắc và Nam Santiago lại tiếp tục phân ra làm hai hạng đấu rõ ràng.

Tính tổng cộng trên toàn hòn đảo Santiago, có đến 4 giải đấu với sự tham gia tranh tài của gần 50 đội bóng khác nhau. Dân số của hòn đảo này chỉ vào khoảng 150.000 người. Tính trung bình, cứ 3.000 người dân trên đảo Santiago lại duy trì một đội bóng.

Chính nhờ việc phong trào bóng đá thẩm thấu sâu rộng đến mọi ngõ ngách, các tài năng thể thao ở Cape Verde được sàng lọc và phát hiện một cách vô cùng kỹ lưỡng. Nhờ đó, họ luôn có sẵn nguồn cầu thủ dồi dào, bộc lộ được tố chất để các câu lạc bộ nước ngoài theo dõi và tuyển chọn.

Bản thân thủ môn nổi tiếng Vozinha của đội tuyển quốc gia nước này cũng là người rèn luyện và trưởng thành từ chính các giải đấu địa phương của Cape Verde, trước khi vững bước xuất ngoại thi đấu.

Do vậy, kỳ vọng gặt hái thành công vang dội mà bỏ qua việc xây dựng một hệ thống giải vô địch có chiều sâu và độ phủ rộng là điều hoàn toàn phi thực tế. Nếu Việt Nam có thể phát triển phong trào đến mức mỗi phường xã đều có một đội bóng nghiệp dư được duy trì tập luyện và thi đấu thường xuyên, dù chưa cần đạt đến mật độ dày đặc như cách Cape Verde đang làm, chắc chắn nền bóng đá nước nhà sẽ có thêm rất nhiều nhân tài được phát hiện và bồi dưỡng.