Sai lầm khó tin giúp Cape Verde tạo địa chấn

Sáng 22/6, thủ thành kỳ cựu Fernando Muslera mắc sai lầm nghiêm trọng, tạo điều kiện cho Cape Verde cầm hòa Uruguay với tỷ số 2-2 thuộc bảng H World Cup 2026.

Muslera có pha xử lý thiếu chính xác.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Uruguay bất ngờ rơi vào thế bám đuổi. Phút 21, Kevin Pina đi vào lịch sử bóng đá Cape Verde khi ghi bàn World Cup đầu tiên cho quốc gia này bằng cú đá phạt từ cự ly khoảng 30 mét. Siêu phẩm khiến hàng nghìn CĐV Uruguay trên khán đài chết lặng.

Quốc gia có dân số chưa đến một triệu người chơi đầy tự tin và khiến đội bóng của HLV Marcelo Bielsa gặp khó khăn. Tuy nhiên, đẳng cấp của đại diện Nam Mỹ vẫn lên tiếng đúng lúc. Maxi Araujo gỡ hòa cho Uruguay bằng pha đánh đầu dũng mãnh trước khi Agustin Canobbio đưa đội bóng áo xanh vượt lên dẫn 2-1.

Dù vậy, Cape Verde không hề sụp đổ. Sau giờ nghỉ, đại diện châu Phi tiếp tục chiến đấu đầy quả cảm và được đền đáp bằng bàn gỡ hòa ở phút 61. Tình huống xuất phát từ đường chuyền về bất cẩn của Mathias Olivera. Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất thuộc về Muslera. Thủ môn 40 tuổi lao ra khỏi khung thành trong nỗ lực sửa sai cho đồng đội, nhưng tính toán sai tình huống. Khi Helio Varela băng xuống, khung thành Uruguay gần như bỏ trống. Tiền đạo Cape Verde dễ dàng đưa bóng vào lưới, khiến Muslera chỉ còn biết bất lực nhìn theo.

Đó là khoảnh khắc thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Uruguay mất thế chủ động, trong khi Cape Verde càng chơi càng hưng phấn. Jamiro Monteiro suýt giúp đội bóng tí hon tạo nên cú sốc lớn hơn với cú dứt điểm chệch cột trong gang tấc.

Với Cape Verde, đây là kết quả lịch sử khác sau trận hòa Tây Ban Nha ở lượt mở màn. Còn với Uruguay, họ sẽ phải tiếc nuối khi một khoảnh khắc mất tập trung của Muslera khiến chiến thắng tuột khỏi tay.

Cape Verde một lần nữa tạo nên cơn địa chấn Bàn gỡ 2-2 của Helio Varela trước Uruguay tại lượt hai bảng H sáng 22/6 giúp đại diện châu Phi tiếp tục có điểm tại World Cup 2026.