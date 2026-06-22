Siêu phẩm sút phạt giúp Cape Verde làm nên lịch sử

Kevin Pina bật khóc sau khi ghi bàn đầu tiên của Cape Verde tại World Cup bằng cú đá phạt không tưởng vào lưới Uruguay sáng 22/6.

Pina ghi bàn từ một cú đá phạt với khoảng cách gần 30 mét. Ảnh: Reuters.

Cape Verde tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026 khi khiến Uruguay chao đảo ở lượt trận thứ hai bảng H bằng một khoảnh khắc thiên tài của Kevin Pina.

Trong thế trận bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đại diện Nam Mỹ, Cape Verde bất ngờ được hưởng quả đá phạt ở phút 21 từ cự ly gần 30 mét. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả, Kevin Pina quyết định tung cú sút thẳng về phía khung thành.

Bóng rời chân tiền vệ này với quỹ đạo căng như kẻ chỉ, găm thẳng vào góc hiểm khung thành, khiến thủ môn kỳ cựu Fernando Muslera không có bất kỳ cơ hội nào để cản phá. Nhiều tài khoản trên mạng xã hội mô tả đây là “tên lửa” được phóng từ khoảng cách hơn 30 mét.

Bàn thắng ngay lập tức gây sốt trên các nền tảng trực tuyến. Nhiều cổ động viên gọi đây là một trong những pha lập công đẹp nhất World Cup 2026. Một tài khoản viết “đây là bàn thắng đẹp nhất giải đấu cho đến lúc này” trong khi người khác nhận xét: “Một siêu phẩm thực sự”.

Giá trị của pha lập công càng trở nên đặc biệt hơn khi đây là bàn đầu tiên trong lịch sử Cape Verde tại World Cup. Đại diện Tây Phi mới lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và Kevin Pina trở thành người ghi dấu mốc đáng nhớ nhất cho bóng đá nước nhà.

Sau khi đưa bóng vào lưới Uruguay, tiền vệ 28 tuổi không giấu nổi cảm xúc. Anh quỳ xuống sân rồi bật khóc trong vòng tay các đồng đội. Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ và trở thành một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của World Cup 2026.

Yamal mở tỷ số cho Tây Ban Nha Ngôi sao Barcelona có mặt đúng lúc, mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha trong trận đấu với Saudi Arabia thuộc lượt hai bảng H World Cup 2026 đêm 21/6.