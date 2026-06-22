Cầu thủ Tunisia phẫn nộ sau thất bại trước Nhật Bản

Hậu vệ Ali Abdi lên tiếng chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Tunisia vì quá nhiều thay đổi trước thềm World Cup 2026, khiến đội nhanh chóng bị loại sau hai lượt trận.

Highlight Tunisia 0-4 Nhật Bản Nhật Bản có chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Tunisia tại lượt đấu thứ hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.

Sáng 21/6, Tunisia chịu trận 0-4 trước Nhật Bản. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Ali Abdi chia sẻ: “Chỉ cách World Cup một tháng, chúng tôi mới có HLV mới. Tunisia như trở thành một đội bóng hoàn toàn khác Với sự chuẩn bị như vậy thì làm sao có kết quả tốt được chứ?”.

Đồng thời, anh cũng nhận xét Nhật Bản là một đội tuyển đã được xây dựng qua nhiều năm. Họ không có quá nhiều thay đổi so với World Cup 2022. Vì vậy, việc các “Chiến binh Samurai” có thành tích tốt sau hai trận đầu cũng là điều hợp lý.

Tunisia bị loại sau hai thất bại đậm ở bảng F.

Ở trận ra quân, Tunisia nhận thất bại 1-5 trước Thụy Điển. Ngay sau đó, HLV Sabri Lamouchi bị sa thải, Herve Renard lên thay, và cũng nhận trận thua đậm trước Nhật Bản. Họ thủng lưới tới 9 bàn, xếp bét bảng và là đội thứ 3 phải về nước sớm.

“Vấn đề không nằm ở cầu thủ”, Abdi chia sẻ. Những cầu thủ của Tunisia phải chịu quá nhiều biến động về mặt nhân sự và chiến thuật. Những thay đổi thượng tầng được cho là nguyên nhân chính trong thất bại của đại diện châu Phi.

Ở bảng F, Tunisia bị đánh giá thấp nhất, nhưng cũng được nhìn nhận là một ẩn số có thể tạo bất ngờ. Tuy nhiên, hai thất bại của đội tuyển này với cách biệt 4 bàn mới là thứ khiến khán giả World Cup 2026 ngỡ ngàng. Trận gặp Hà Lan vì thế chỉ còn mang tính thủ tục với HLV Renard cùng các học trò.