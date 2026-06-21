Hậu vệ Tunisia bắt tay rồi ném bóng vào người cầu thủ Nhật Bản

Trưa 21/6, hậu vệ Ali Abdi gây tranh cãi trong thất bại 0-4 của tuyển Tunisia trước Nhật Bản trước Tunisia thuộc bảng F World Cup 2026.

Ali Abdi vừa bắt tay Ito đầy thiện chí, vừa có hành động ném bóng vào người đối thủ.

Sự việc xảy ra sau một pha va chạm khiến Ito ngã xuống sân ở phút 14. Khi tiền đạo Nhật Bản đang ngồi dưới sân để chỉnh lại trang phục và giày thi đấu, Abdi tiến đến bắt tay như một cử chỉ thể hiện sự tôn trọng với đối thủ.

Tuy nhiên, hành động tiếp theo của hậu vệ Tunisia lại khiến nhiều người bất ngờ. Sau khi bắt tay Ito, Abdi quay lưng bước đi nhưng bất ngờ ném quả bóng về phía cầu thủ Nhật Bản. Tình huống nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Một tài khoản bình luận bằng tiếng Nhật đầy mỉa mai: "Rốt cuộc anh là quý ông hay là một kẻ thô lỗ vậy?", ám chỉ sự trái ngược giữa hành động bắt tay và việc ném bóng ngay sau đó.

Trên sân, Ito là người giành phần thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp với Abdi. Tiền đạo tuyển Nhật Bản liên tục gây khó khăn cho hàng thủ Tunisia bằng tốc độ và khả năng di chuyển thông minh.

Phút 69, Ito ghi dấu ấn đậm nét khi thoát xuống phá bẫy việt vị trước khi đánh bại thủ môn Tunisia trong pha đối mặt, nâng tỷ số lên 3-0 cho Nhật Bản. Bàn thắng gần như dập tắt mọi hy vọng lật ngược tình thế của đại diện Bắc Phi.

Trong khi đó, Ali Abdi thi đấu trọn vẹn 90 phút ở vị trí hậu vệ trái nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước sức ép từ các đợt phản công tốc độ của Nhật Bản. Hàng thủ Tunisia liên tục bị đặt vào trạng thái báo động và cuối cùng phải nhận thất bại nặng nề 0-4.

Kết quả giúp Nhật Bản tràn trề cơ hội vào vòng knock-out, còn Tunisia bị loại.

Nhật Bản nâng tỷ số lên 2-0 trước Tunisia Ayase Ueda nhân đôi cách biệt cho đại diện châu Á trước Tunisia trong trận đấu thuộc lượt hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.