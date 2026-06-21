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Thể thao World Cup 2026

Ngả mũ trước Nhật Bản

  • Chủ nhật, 21/6/2026 13:23 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Trưa 21/6, Nhật Bản tiếp tục có trận đấu rất hay khi đả bại Tunisia 4-0 ở bảng F World Cup 2026.

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Sau trận hòa ấn tượng 2-2 trước Hà Lan ngày ra quân, đội bóng xứ mặt trời mọc đang tiến rất gần tới tấm vé vào vòng knock-out khi huỷ diệt Tunisia 4-0 trên sân Monterrey.
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Nhật Bản nhập cuộc tự tin và nhanh chóng tạo ra khác biệt. Ngay phút thứ 4, Daichi Kamada mở tỷ số bằng pha dứt điểm kỹ thuật sau tình huống phối hợp sắc bén bên cánh trái. Bàn thắng sớm giúp đại diện châu Á hoàn toàn làm chủ thế trận, trong khi Tunisia tiếp tục bộc lộ những hạn chế nơi hàng phòng ngự.
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Với khả năng kiểm soát bóng tốt, tốc độ luân chuyển nhanh cùng những pha chuyển trạng thái hiệu quả, Nhật Bản liên tục đặt khung thành đối phương vào tình trạng báo động. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Ayase Ueda nhân đôi cách biệt ở phút 31 bằng cú sút quyết đoán từ ngoài vùng cấm, không cho thủ môn Tunisia cơ hội cản phá.
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Trái ngược với sự chủ động của Nhật Bản, Tunisia gần như không thể triển khai lối chơi như mong muốn. Đại diện châu Phi gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khu vực cấm địa đối phương và tạo ra rất ít tình huống đáng chú ý trên hàng công.
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Bước sang hiệp hai, Tunisia buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi chưa thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Nhật Bản, họ lại nhận thêm đòn kết liễu. Phút 69, từ một pha phối hợp trung lộ mạch lạc, Ueda kiến tạo để Junya Ito thoát xuống dứt điểm gọn gàng.
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Tới phút 83, Ueda hoàn tất cú đúp với tình huống bật cao đánh đầu đưa bóng đi vào góc xa khung thành Tunisia. Trong 83 phút có mặt trên sân, cầu thủ của Feyenoord tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn và 1 kiến tạo.
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Đây là trận đấu cho thấy sự ổn định của Nhật Bản. Không chỉ hiệu quả trong tấn công, đội bóng của HLV Hajime Moriyasu còn duy trì được sự kỷ luật trong phòng ngự, khiến đối thủ gần như không có cơ hội tạo bất ngờ.
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Việc ghi 4 bàn vào lưới Tunisia cũng giúp Nhật Bản tạo nên trận thắng đậm nhất lịch sử của một đội tuyển châu Á tại World Cup.

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Với 4 điểm sau 2 lượt trận, Nhật Bản đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng F. Trong khi đó, Tunisia chính thức trở thành đội tuyển thứ 3 bị loại khỏi World Cup 2026, sau Haiti và Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhật Bản mở tỷ số từ sớm trước Tunisia Nhật Bản sớm vươn lên dẫn trước Tunisia từ phút thứ 3 sau pha dứt điểm cận thành của Kamada trong trận đấu thuộc lượt hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.

Đội thứ ba bị loại ở World Cup 2026

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Minh Nghi

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