Ngả mũ trước Nhật Bản

Trái ngược với sự chủ động của Nhật Bản, Tunisia gần như không thể triển khai lối chơi như mong muốn. Đại diện châu Phi gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khu vực cấm địa đối phương và tạo ra rất ít tình huống đáng chú ý trên hàng công.