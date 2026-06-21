Đội thứ ba bị loại ở World Cup 2026

Sau Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, đến lượt Tunisia bị loại dù còn một trận chưa đấu tại vòng bảng World Cup.

Sau 2 lượt trận bảng F, Tunisia chưa giành điểm do đã để thua Thụy Điển, Nhật Bản với tỷ số lần lượt là 1-5 và 0-4. Kết quả này khiến "Đại bàng Carthage" hết hy vọng vào vòng trong.

Ở lượt trận cuối, Tunisia đối đầu Hà Lan, đội tuyển vừa vùi dập Thụy Điển 5-1. Ngay cả khi làm nên điều không tưởng, đó là thắng đậm "Oranje", thầy trò HLV Herve Renard vẫn chắc chắn đứng cuối bảng, do kém Thụy Điển thành tích đối đầu. Đây là yếu tố được xét đến chỉ sau điểm tại giải đấu năm nay.

Hannibal Mejbri cùng đồng đội bị loại sớm.

Dù có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo ngay sau trận thua Thụy Điển, Tunisia vẫn không thể tạo bất ngờ trước Nhật Bản sở hữu lối chơi tốc độ và đầy hiệu quả. Trong suốt 90 phút, HLV Renard nhìn học trò bất lực trước đoàn quân áo xanh.

Daichi Kamada, Junya Ito lần lượt tỏa sáng, Ayase Ueda lập cú đúp, biến giấc mơ tiến sâu tại World Cup của Tunisia chính thức tan vỡ.

Tại bảng E, cánh cửa đi tiếp của Ecuador cũng trở nên rất hẹp, sau khi đại diện Nam Mỹ để Curacao cầm hòa. Ở lượt trận cuối, Ecuador cần đánh bại Đức để nuôi hy vọng đi tiếp.