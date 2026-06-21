Hình ảnh Messi che miệng gây tranh cãi

Cùng có hành động dùng tay che miệng trên sân nhưng Miguel Almiron nhận thẻ đỏ còn Lionel Messi vô sự, qua đó tạo nên làn sóng tranh cãi tại World Cup 2026.

Messi không bị phạt vì hành động dùng tay che miệng.

Sau chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria hôm 17/6, mạng xã hội xuất hiện loạt ý kiến cho rằng siêu sao 38 tuổi được FIFA và các trọng tài ưu ái. Trước đó, Messi thoát thẻ đỏ dù có pha vào bóng nguy hiểm với hậu vệ Aissa Mandi, khiến nhiều CĐV đặt dấu hỏi về tính công bằng trong công tác điều hành trận đấu.

Tranh cãi tiếp tục bùng phát khi bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Messi lấy tay che miệng lúc nói chuyện trên sân được lan truyền rộng rãi. Nhiều người thắc mắc vì sao đội trưởng Argentina không bị truất quyền thi đấu, trong khi tiền vệ Miguel Almiron của Paraguay lại nhận thẻ đỏ vì hành động tương tự.

Almiron trở thành cầu thủ đầu tiên bị đuổi khỏi sân theo điều luật mới mang tên "Luật Prestianni". Trong chiến thắng 1-0 của Paraguay trước Thổ Nhĩ Kỳ hôm 20/6, cựu ngôi sao Newcastle bị phát hiện dùng tay che miệng trong lúc tranh cãi với đối thủ. Sau khi VAR vào cuộc, trọng tài xem lại tình huống và lập tức rút thẻ đỏ.

Tuy nhiên, trường hợp của Messi hoàn toàn khác. Theo nội dung điều luật, cầu thủ chỉ bị truất quyền thi đấu nếu che miệng trong tình huống đối đầu hoặc tranh cãi với đối phương. Trong khi đó, hình ảnh của Messi được ghi nhận khi anh đang trao đổi với các đồng đội sau bàn thắng thứ hai vào lưới Algeria.

Nhà báo nổi tiếng Henry Winter cũng nhấn mạnh từ khóa quan trọng của quy định là "đối đầu" (confrontational). Ông cho biết tất cả cầu thủ tham dự World Cup 2026 đều được FIFA phổ biến chi tiết về luật mới trước khi giải đấu khởi tranh.

Vì vậy, hành động của Messi không vi phạm quy định hiện hành. Trái lại, chiếc thẻ đỏ của Almiron được FIFA xác nhận hoàn toàn phù hợp với luật mới được áp dụng tại World Cup 2026.