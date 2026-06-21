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Thể thao World Cup 2026

Chiếc áo 'độc nhất vô nhị' ở World Cup 2026

  • Chủ nhật, 21/6/2026 12:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trưa 21/6, trận Nhật Bản gặp Tunisia ở bảng F đi vào lịch sử World Cup với huy hiệu "Match 1000" trên áo đấu và trang phục trọng tài.

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Chiếc áo đặc biệt nhất World Cup 2026.

Cuộc đối đầu diễn ra tại Monterrey được FIFA xác nhận là trận thứ 1.000 kể từ khi giải đấu số một hành tinh khởi tranh vào năm 1930. Để tôn vinh dấu mốc mang tính biểu tượng này, FIFA cho ra mắt mẫu huy hiệu kỷ niệm đặc biệt chỉ xuất hiện trong trận đấu giữa Nhật Bản và Tunisia.

Trên tay áo bên trái của cầu thủ hai đội được gắn huy hiệu đặc biệt mang dòng chữ "Match 1000", đánh dấu cột mốc trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử các kỳ World Cup.

Không chỉ các cầu thủ được đeo biểu tượng lịch sử, tổ trọng tài điều khiển trận đấu cũng sử dụng trang phục riêng biệt. Trọng tài người Romania, Istvan Kovacs được giao trọng trách cầm còi ở trận cầu thứ 1.000 của World Cup và khoác mẫu áo đặc biệt do Adidas thiết kế.

Bộ trang phục nổi bật với chi tiết sọc vàng ở tay áo cùng huy hiệu "Match 1000", tạo nên điểm nhấn khác biệt so với những trận đấu còn lại của giải. Hai trợ lý Ferencz Tunyogi và Mihai Marica cũng sử dụng mẫu áo tương tự.

Đây được xem là một trong những bộ trang phục "độc nhất vô nhị" tại World Cup 2026 bởi huy hiệu này chỉ xuất hiện duy nhất ở trận đấu đánh dấu cột mốc lịch sử giải đấu. FIFA kỳ vọng chi tiết nhỏ nhưng giàu ý nghĩa này sẽ giúp lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình gần một thế kỷ phát triển của World Cup.

Về mặt chuyên môn, cuộc đối đầu mang ý nghĩa sống còn với cả hai đội. Sau lượt trận đầu tiên, Nhật Bản đứng thứ 2 bảng F sau trận hòa 2-2 trước Hà Lan, trong khi Tunisia xếp cuối bảng sau thất bại nặng nề 1-5 trước Thụy Điển.

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