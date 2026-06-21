Thủ môn Curacao bật khóc trong ngày đi vào lịch sử

Thủ môn Eloy Room có màn trình diễn để đời với 15 pha cứu thua, góp công lớn giúp Curacao cầm hòa Ecuador 0-0 ở lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026.

Eloy Room bật khóc sau trận.

Curacao tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026 khi xuất sắc giành 1 điểm trước Ecuador, đội bóng được đánh giá vượt trội về mọi mặt sáng 21/6.

Tâm điểm của trận đấu không phải một tiền đạo ghi bàn hay ngôi sao tấn công, mà là thủ môn Eloy Room với màn trình diễn được ví như “bức tường thép” trước khung thành.

Theo thống kê sau trận, Ecuador tung ra tới 27 cú dứt điểm về phía khung thành Curacao. Trong thế trận bị ép sân gần như suốt 90 phút, Room liên tục trở thành người hùng với 15 pha cứu thua, giữ sạch lưới và bảo toàn kết quả hòa 0-0 quý giá cho đại diện Caribe.

Con số 15 pha cứu thua đưa thủ môn sinh năm 1989 tiến rất gần một cột mốc lịch sử của World Cup. Kỷ lục về số lần cản phá nhiều nhất trong một trận đấu thuộc về Tim Howard của tuyển Mỹ với 16 pha cứu thua trước Bỉ ở World Cup 2014.

Room chỉ còn kém đúng một lần cản phá để san bằng thành tích tồn tại hơn một thập kỷ. Đáng chú ý Tim Howard cần thêm hiệp phụ để đạt tới con số cứu thua này, trong khi Room chỉ cần 90 phút chính thức.

Thủ thành sinh năm 1989 hiện đang thuộc biên chế Miami FC. Ảnh: Reuters.

Điều đáng nói là Ecuador tạo ra sức ép khổng lồ trong suốt trận đấu. Họ kiểm soát bóng vượt trội, liên tục khoan phá hàng thủ Curacao bằng những pha tấn công từ hai biên lẫn trung lộ. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều bị chặn đứng bởi phản xạ xuất thần của Room.

Sau tiếng còi mãn cuộc, hình ảnh thủ thành Curacao bật khóc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Đó là khoảnh khắc giải tỏa cảm xúc sau một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất sự nghiệp của anh, đồng thời cũng là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của các thủ môn tại World Cup 2026.

Trận hòa này không chỉ giúp Curacao giành thêm cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp ở bảng E mà còn khẳng định họ không còn là “kẻ lót đường” tại giải đấu năm nay. Trong ngày Eloy Room chơi như lên đồng, Ecuador đành chấp nhận bất lực trước một trong những người gác đền xuất sắc tại World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Sau Messi, đây là cầu thủ thứ 2 lập hat trick tại World Cup 2026 Jonathan David hoàn tất hat-trick giúp Canada dẫn 6-0 trước Qatar sáng 19/6 trong lượt đấu thứ 2 bảng B World Cup 2026.