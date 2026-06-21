Curacao giành điểm số lịch sử tại World Cup

Sáng 21/6 trong khuôn khổ bảng E World Cup 2026, Curacao mang đến bất ngờ cho người hâm mộ sau khi cầm hòa Ecuador với tỷ số 0-0.

Curacao gây bất ngờ khi cầm hòa Ecuador với tỷ số 0-0.

Trận đấu tại sân vận động Kansas City chứng kiến màn áp đảo tuyệt đối của Ecuador trước Curacao. Với tỷ lệ kiểm soát bóng có thời điểm lên tới hơn 80%, đại diện Nam Mỹ liên tục vây hãm khung thành đối phương ngay từ những phút đầu tiên nhằm tìm kiếm chiến thắng sau thất bại ở ngày ra quân.

Tâm điểm của trận đấu thuộc về thủ môn Eloy Room bên phía Curacao. Anh có ngày thi đấu xuất thần khi thực hiện tổng cộng 15 pha cứu thua, con số suýt soát kỷ lục 16 lần của Tim Howard tại World Cup 2014. Lần lượt Enner Valencia, Yeboah và Plata đều có những cơ hội đối mặt mười mươi nhưng không thể đánh bại "người nhện" 37 tuổi.

Ngay ở phút thứ 3, Valencia thử thách Room bằng cú sút hiểm hóc, khởi đầu cho một chuỗi những pha bay người cứu thua ngoạn mục suốt 90 phút.

Ecuador thử mọi phương án từ sút xa, đánh đầu đến dàn xếp đá phạt. Phút 59, cú đánh đầu cận thành của Plata bị Room cản phá ngay trên vạch vôi. Đến phút 90, vận may tiếp tục ngoảnh mặt với Ecuador khi cú treo bóng đầy ý đồ của Preciado lại đưa bóng dội xà ngang đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của hàng vạn khán giả.

Về phía Curacao, sau trận thua đậm 1-7 trước Đức, đoàn quân của Dick Advocaat đã trình diễn lối đá phòng ngự lùi sâu (5-4-1) kỷ luật. Dù chịu sức ép nghẹt thở, các cầu thủ áo xanh vẫn đứng vững và thậm chí có vài pha phản công sắc nét từ anh em nhà Bacuna.

Trận hòa 0-0 này giúp Curacao giành điểm số lịch sử đầu tiên tại World Cup, trong khi Ecuador rơi vào thế khó khi buộc phải có kết quả tốt trước Đức ở lượt trận cuối để nuôi hy vọng đi tiếp.

Video bàn thắng lịch sử của tuyển Curacao trước Đức Bàn gỡ hòa 1-1 của Comenencia vào lưới tuyển Đức sáng 15/6 là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của quốc gia này tại sân chơi World Cup.