Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

15 lần từ chối Ecuador, thủ môn Curacao thành người hùng

  • Chủ nhật, 21/6/2026 09:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Curacao cầm hòa Ecuador 0-0 ở lượt 2 bảng E World Cup 2026, nơi thủ môn Eloy Room trở thành tâm điểm với màn trình diễn phi thường khi thực hiện tới 15 pha cứu thua.

Curacao anh 1

Sáng 21/6, Curacao bước vào lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026 sau thất bại 1-7 trước Đức ở trận ra quân. Tuy nhiên, khác hẳn với trận trước, thủ thành Eloy Room hoá thành người hùng khi từ chối tất cả cơ hội của Ecuador. Ảnh: Reuters.
Curacao anh 2

Thủ môn của Miami FC gục xuống sân sau màn trình diễn lịch sử giúp Curacao có điểm số đầu tiên tại World Cup. Ảnh: Reuters.
Curacao anh 3

Thành viên ban huấn luyện và các đồng đội chạy tới chia vui cùng Room. Ảnh: Reuters.

Curacao anh 4

Anh không thể kìm chế cảm xúc và bật khóc ngay trên sân. Ảnh: Reuters.
Curacao anh 5

Theo thống kê sau trận, Ecuador tung ra tới 27 cú dứt điểm về phía khung thành Curacao. Ảnh: Reuters.
Curacao anh 6

Room liên tục trở thành người hùng với 15 pha cứu thua, giữ sạch lưới và bảo toàn kết quả hòa 0-0 quý giá cho đại diện Caribe. Ảnh: Reuters.
Curacao anh 7

Con số 15 pha cứu thua đưa thủ môn sinh năm 1989 tiến rất gần một cột mốc lịch sử của World Cup. Kỷ lục về số lần cản phá nhiều nhất trong một trận đấu thuộc về Tim Howard của tuyển Mỹ với 16 pha cứu thua trước Bỉ ở World Cup 2014. Ảnh: Reuters.
Curacao anh 8

Trước sức ép khổng lồ của Ecuador, Room và các đồng đội vẫn đứng vững. Ảnh: Reuters.
Curacao anh 9

Đây sẽ là trận đấu không thể nào quên với cá nhân thủ thành Eloy Room và cả quốc gia Curacao. Ảnh: Reuters.

Thủ môn Curacao bật khóc trong ngày đi vào lịch sử

Thủ môn Eloy Room có màn trình diễn để đời với 15 pha cứu thua, góp công lớn giúp Curacao cầm hòa Ecuador 0-0 ở lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026.

1 giờ trước

Curacao giành điểm số lịch sử tại World Cup

Sáng 21/6 trong khuôn khổ bảng E World Cup 2026, Curacao mang đến bất ngờ cho người hâm mộ sau khi cầm hòa Ecuador với tỷ số 0-0.

2 giờ trước

FIFA điều tra trọng tài VAR

Trước trận đấu giữa Đức và Curacao tại bảng E World Cup 2026 rạng sáng 15/6, một tình huống gây tranh cãi liên quan đến tổ VAR đã bất ngờ thu hút sự chú ý từ dư luận.

18:10 15/6/2026

Sau Messi, đây là cầu thủ thứ 2 lập hat trick tại World Cup 2026 Jonathan David hoàn tất hat-trick giúp Canada dẫn 6-0 trước Qatar sáng 19/6 trong lượt đấu thứ 2 bảng B World Cup 2026.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Dien bien Tunisia vs Nhat Ban hinh anh

Diễn biến Tunisia vs Nhật Bản

7 phút trước 10:30 21/6/2026

0

Trưa 21/6, Tunisia đối đầu Nhật Bản mang ý nghĩa đặc biệt tại bảng F khi đây là trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử các kỳ World Cup.

Hinh anh dau long tai World Cup hinh anh

Hình ảnh đau lòng tại World Cup

2 giờ trước 08:40 21/6/2026

0

Wilfried Singo của Bờ Biển Ngà đối diện nguy cơ phải nói lời chia tay sớm với World Cup 2026 sau khi gặp phải chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu với tuyển Đức sáng 21/6.

Đào Trần

Curacao Tuyển Ecuador Eloy Room tuyển Curacao Miami FC Ecuador FIFA World Cup 2026

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý