15 lần từ chối Ecuador, thủ môn Curacao thành người hùng

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Sáng 21/6, Curacao bước vào lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026 sau thất bại 1-7 trước Đức ở trận ra quân. Tuy nhiên, khác hẳn với trận trước, thủ thành Eloy Room hoá thành người hùng khi từ chối tất cả cơ hội của Ecuador. Ảnh: Reuters.
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Thủ môn của Miami FC gục xuống sân sau màn trình diễn lịch sử giúp Curacao có điểm số đầu tiên tại World Cup. Ảnh: Reuters.
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Thành viên ban huấn luyện và các đồng đội chạy tới chia vui cùng Room. Ảnh: Reuters.
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Anh không thể kìm chế cảm xúc và bật khóc ngay trên sân. Ảnh: Reuters.
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Theo thống kê sau trận, Ecuador tung ra tới 27 cú dứt điểm về phía khung thành Curacao. Ảnh: Reuters.
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Room liên tục trở thành người hùng với 15 pha cứu thua, giữ sạch lưới và bảo toàn kết quả hòa 0-0 quý giá cho đại diện Caribe. Ảnh: Reuters.
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Con số 15 pha cứu thua đưa thủ môn sinh năm 1989 tiến rất gần một cột mốc lịch sử của World Cup. Kỷ lục về số lần cản phá nhiều nhất trong một trận đấu thuộc về Tim Howard của tuyển Mỹ với 16 pha cứu thua trước Bỉ ở World Cup 2014. Ảnh: Reuters.
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Trước sức ép khổng lồ của Ecuador, Room và các đồng đội vẫn đứng vững. Ảnh: Reuters.
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Đây sẽ là trận đấu không thể nào quên với cá nhân thủ thành Eloy Room và cả quốc gia Curacao. Ảnh: Reuters.
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