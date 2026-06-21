15 lần từ chối Ecuador, thủ môn Curacao thành người hùng

Sáng 21/6, Curacao bước vào lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026 sau thất bại 1-7 trước Đức ở trận ra quân. Tuy nhiên, khác hẳn với trận trước, thủ thành Eloy Room hoá thành người hùng khi từ chối tất cả cơ hội của Ecuador. Ảnh: Reuters.