Nhật Bản lại gây chú ý với tình huống 'bóng còn trên vạch' ở World Cup

Tuyển Nhật Bản tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận tại World Cup sau tình huống tranh cãi liên quan đến công nghệ xác định bóng qua vạch biên ngang.

Hai pha bóng trên vạch vôi nổi tiếng của Nhật Bản.

Bốn năm trước tại Qatar, Nhật Bản khiến cả thế giới bóng đá tranh cãi khi có bàn thắng quyết định vào lưới Tây Ban Nha. Trong pha bóng đó, nhiều người tin bóng đi hết đường biên ngang trước khi được căng ngược vào trong.

Tuy nhiên, hệ thống camera và công nghệ hỗ trợ trọng tài xác nhận một phần rất nhỏ của quả bóng còn chạm mặt phẳng đường biên. Bàn thắng được công nhận và góp phần giúp Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha.

Đến World Cup 2026, đội tuyển châu Á lại tạo ra tình huống tương tự. Trong trận đấu với Tunisia trưa 21/6, pha dứt điểm ở phút thứ 12 của Nhật Bản khiến nhiều khán giả trên sân lẫn người xem truyền hình tin rằng bóng hoàn toàn lăn qua vạch vôi. Dù vậy, công nghệ xác định bóng chưa đi hết đường biên ngang và bàn thắng không được công nhận.

Nếu ở World Cup 2022, quyết định của công nghệ mang đến lợi thế cho Nhật Bản thì lần này kết quả lại khiến họ mất đi một bàn thắng. Tuy nhiên, điểm chung ở cả hai tình huống là vai trò quan trọng của công nghệ trong việc hỗ trợ trọng tài đưa ra những quyết định chính xác đến từng centimet.

Sự phát triển của hệ thống camera tốc độ cao, công nghệ bắt việt vị bán tự động và công nghệ xác định bóng qua vạch vôi đang giúp hạn chế những tranh cãi từng tồn tại trong bóng đá suốt nhiều thập kỷ.

Những hình ảnh được FIFA công bố cho thấy dù khoảng cách chỉ tính bằng vài milimet, các quyết định cuối cùng đều dựa trên dữ liệu và hình ảnh rõ ràng thay vì cảm tính.

Trước Tunisia, Nhật Bản vẫn giành được chiến thắng 4-0 để chia sẻ ngôi đầu bảng F với Hà Lan sau 2 lượt trận.