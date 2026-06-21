Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Nhật Bản lại gây chú ý với tình huống 'bóng còn trên vạch' ở World Cup

  • Chủ nhật, 21/6/2026 13:15 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Tuyển Nhật Bản tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận tại World Cup sau tình huống tranh cãi liên quan đến công nghệ xác định bóng qua vạch biên ngang.

Nhat Ban anh 1

Hai pha bóng trên vạch vôi nổi tiếng của Nhật Bản.

Bốn năm trước tại Qatar, Nhật Bản khiến cả thế giới bóng đá tranh cãi khi có bàn thắng quyết định vào lưới Tây Ban Nha. Trong pha bóng đó, nhiều người tin bóng đi hết đường biên ngang trước khi được căng ngược vào trong.

Tuy nhiên, hệ thống camera và công nghệ hỗ trợ trọng tài xác nhận một phần rất nhỏ của quả bóng còn chạm mặt phẳng đường biên. Bàn thắng được công nhận và góp phần giúp Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha.

Đến World Cup 2026, đội tuyển châu Á lại tạo ra tình huống tương tự. Trong trận đấu với Tunisia trưa 21/6, pha dứt điểm ở phút thứ 12 của Nhật Bản khiến nhiều khán giả trên sân lẫn người xem truyền hình tin rằng bóng hoàn toàn lăn qua vạch vôi. Dù vậy, công nghệ xác định bóng chưa đi hết đường biên ngang và bàn thắng không được công nhận.

Nếu ở World Cup 2022, quyết định của công nghệ mang đến lợi thế cho Nhật Bản thì lần này kết quả lại khiến họ mất đi một bàn thắng. Tuy nhiên, điểm chung ở cả hai tình huống là vai trò quan trọng của công nghệ trong việc hỗ trợ trọng tài đưa ra những quyết định chính xác đến từng centimet.

Sự phát triển của hệ thống camera tốc độ cao, công nghệ bắt việt vị bán tự động và công nghệ xác định bóng qua vạch vôi đang giúp hạn chế những tranh cãi từng tồn tại trong bóng đá suốt nhiều thập kỷ.

Những hình ảnh được FIFA công bố cho thấy dù khoảng cách chỉ tính bằng vài milimet, các quyết định cuối cùng đều dựa trên dữ liệu và hình ảnh rõ ràng thay vì cảm tính.

Trước Tunisia, Nhật Bản vẫn giành được chiến thắng 4-0 để chia sẻ ngôi đầu bảng F với Hà Lan sau 2 lượt trận.

Đội thứ ba bị loại ở World Cup 2026

Sau Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, đến lượt Tunisia bị loại dù còn một trận chưa đấu tại vòng bảng World Cup.

38 phút trước

Chiếc áo 'độc nhất vô nhị' ở World Cup 2026

Trưa 21/6, trận Nhật Bản gặp Tunisia ở bảng F đi vào lịch sử World Cup với huy hiệu "Match 1000" trên áo đấu và trang phục trọng tài.

2 giờ trước

Nhật Bản vùi dập Tunisia trong trận đấu lịch sử

Trưa 21/6, Tunisia trở thành đội bóng thứ 3 bị loại khỏi World Cup 2026 sau thất bại 0-4 trước Nhật Bản ở bảng F.

3 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Nhật Bản Tuyển Nhật Bản Nhật Bản

    Đọc tiếp

    Nhat Ban thang 4-0 va loi canh bao o bang F hinh anh

    Nhật Bản thắng 4-0 và lời cảnh báo ở bảng F

    5 phút trước 13:36 21/6/2026

    0

    Tuyển Nhật Bản đi qua hai lượt trận đầu World Cup với dáng dấp của một đội bóng biết mình là ai, mạnh ở đâu và cần làm gì để tồn tại trong giải đấu lớn.

    Nga mu truoc Nhat Ban hinh anh

    Ngả mũ trước Nhật Bản

    18 phút trước 13:23 21/6/2026

    0

    Trưa 21/6, Nhật Bản tiếp tục có trận đấu rất hay khi đả bại Tunisia 4-0 ở bảng F World Cup 2026.

    Nhat Ban lam rang danh chau A o World Cup hinh anh

    Nhật Bản làm rạng danh châu Á ở World Cup

    24 phút trước 13:17 21/6/2026

    0

    Tuyển Nhật Bản tiếp tục gây ấn tượng mạnh tại World Cup 2026 khi đánh bại Tunisia 4-0 để giành lợi thế lớn trong cuộc đua vào vòng knock-out.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý