Vì sao cờ Saudi Arabia không chạm cỏ?

FIFA điều chỉnh nghi thức trước trận Tây Ban Nha gặp Saudi Arabia tối 21/6 để tôn trọng dòng chữ Shahada trên quốc kỳ của đại diện châu Á.

Quốc kỳ Saudi Arabia được giữ trên cao trong nghi thức trước trận gặp Tây Ban Nha.

Trước trận Tây Ban Nha gặp Saudi Arabia tại Atlanta (Mỹ), một chi tiết nhỏ trong phần nghi thức quốc ca gây chú ý. Thay vì được trải phẳng trên mặt sân như ở nhiều trận khác tại World Cup 2026, quốc kỳ Saudi Arabia được các tình nguyện viên giữ trên cao. Quốc kỳ Tây Ban Nha cũng được xử lý tương tự để bảo đảm sự cân bằng về mặt nghi thức.

Lý do nằm ở thiết kế đặc biệt của lá cờ Saudi Arabia. Trên nền xanh của quốc kỳ nước này có dòng chữ Shahada, lời tuyên xưng đức tin trung tâm của Hồi giáo, được viết bằng màu trắng. Dòng chữ này đi kèm hình ảnh thanh kiếm và không chỉ mang ý nghĩa nhận diện quốc gia, mà còn là biểu tượng tôn giáo thiêng liêng.

Vì vậy, Saudi Arabia không muốn quốc kỳ của họ chạm mặt sân. Theo bài viết gốc, Luật Quốc kỳ của Saudi Arabia ban hành năm 1973 cấm lá cờ tiếp xúc với mặt đất, nước hoặc bất kỳ bề mặt thấp nào. Quốc kỳ nước này cũng không được treo rủ, kể cả trong thời gian quốc tang.

FIFA vì thế phải điều chỉnh nghi thức. Trước World Cup 2026, cơ quan bóng đá thế giới giới thiệu phiên bản mới của lễ chào cờ, trong đó cầu thủ và trọng tài đứng quanh vòng tròn giữa sân, còn hai lá cờ khổng lồ được trải ở hai bên mặt sân. Nhưng với Saudi Arabia, cách tổ chức này tạo ra vấn đề về tôn giáo và nghi thức.

Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia đã gửi yêu cầu lên FIFA. Cơ quan điều hành bóng đá thế giới chấp thuận và chọn giải pháp giữ cả hai lá cờ trên cao. Nếu chỉ cờ Saudi Arabia được nâng lên, còn cờ Tây Ban Nha đặt dưới sân, hình ảnh sẽ tạo cảm giác không cân xứng. Vì thế, cả hai quốc kỳ được đối xử theo cùng một cách.

Trường hợp tương tự cũng xuất hiện với Iraq, đội có dòng chữ “Allahu Akbar” trên quốc kỳ. Ở trận Iraq gặp Na Uy, FIFA cũng áp dụng cách xử lý tương đương sau khi nhận đề nghị từ phía Iraq.

Với Iran, tình huống lại khác. Dù quốc kỳ nước này cũng có những yếu tố tôn giáo, lá cờ Iran vẫn được trải trên sân ở trận gặp New Zealand. Lý do được nêu là Liên đoàn Bóng đá Iran không gửi yêu cầu điều chỉnh nghi thức lên FIFA.