Tunisia tự hủy ở World Cup

Hai trận, 9 bàn thua và một lần thay tướng chóng vánh khiến Tunisia trở thành một trong những đội tuyển rệu rã nhất tại World Cup 2026.

Herve Renard không thể tạo phép màu cho Tunisia sau khi được bổ nhiệm giữa World Cup.

Tunisia đến World Cup 2026 với hy vọng tạo ra sức cạnh tranh ở bảng F. Nhưng chỉ sau hai lượt trận, đội bóng Bắc Phi gần như chỉ còn để lại hình ảnh của sự hỗn loạn. Họ thua Thuỵ Điển 1-5 ở trận ra quân, lập tức thay HLV, rồi tiếp tục sụp đổ 0-4 trước Nhật Bản sáng 21/6.

Điều đáng nói không chỉ nằm ở tỷ số. Một đội tuyển có thể thua đậm ở World Cup, nơi áp lực và chất lượng đối thủ luôn ở mức cao nhất. Nhưng cách Tunisia phản ứng sau trận mở màn cho thấy họ bước vào khủng hoảng quá sớm. Sabri Lamouchi bị sa thải chỉ sau một trận đấu. Herve Renard được đưa lên thay với kỳ vọng tạo ra cú hích tinh thần tức thì.

Nhưng World Cup không phải nơi phép màu xuất hiện chỉ bằng một quyết định trên băng ghế huấn luyện. Renard có kinh nghiệm, từng ghi dấu ấn với các đội tuyển bị đánh giá thấp, nhưng ông gần như không có đủ thời gian để sửa một tập thể đã rạn vỡ. Trước Nhật Bản, Tunisia tiếp tục để lộ những vấn đề cũ: tổ chức lỏng lẻo, khả năng chống đỡ kém và tinh thần phản kháng không đủ mạnh.

Thất bại 0-4 trước Nhật Bản khiến bức tranh trở nên nặng nề hơn. Tunisia không chỉ bị đối thủ vượt qua bằng tốc độ và sự gắn kết, mà còn thua trong cảm giác bất lực. Mỗi bàn thua làm đội bóng này càng chìm sâu hơn vào trạng thái mất kiểm soát. Khi một tập thể đã thiếu ổn định, những cú đánh liên tiếp trên sân càng khiến mọi thứ vỡ nhanh hơn.

Tunisia nhận 9 bàn thua sau hai trận và rơi vào khủng hoảng tại bảng F.

Con số 9 bàn thua sau 2 trận là lời kết lạnh lùng nhất. Nó không chỉ phản ánh chất lượng phòng ngự, mà còn cho thấy Tunisia không còn giữ được cấu trúc cần có của một đội tuyển tại World Cup. Một lần thay tướng giữa giải có thể được xem là nỗ lực cứu vãn. Nhưng trong trường hợp này, nó giống dấu hiệu của sự hoảng loạn hơn là giải pháp.

Bi kịch của Tunisia nằm ở chỗ họ không đơn thuần bị đánh bại bởi Thuỵ Điển hay Nhật Bản. Họ còn bị chính sự bất ổn nội bộ kéo xuống. Một đội tuyển cần sự bình tĩnh để sống sót ở World Cup. Tunisia lại đánh mất điều đó chỉ sau trận đầu tiên.

Thua một trận có thể là tai nạn. Thua liên tiếp theo cách tan vỡ, kèm một quyết định thay HLV chóng vánh, là dấu hiệu của khủng hoảng. Tunisia rời khỏi cuộc đua không chỉ vì đối thủ mạnh hơn, mà vì họ tự làm mình suy yếu trước khi kịp đứng vững.