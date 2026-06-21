Nhật hạ Tunisia 4-0, châu Á sẽ đè châu Phi tại World Cup?

Việc Nhật hạ Tunisia 4-0 trong trận đấu thứ 1.000 tại World Cup đã làm cán cân đo sức mạnh Á - Phi nghiêng về châu Á. Tuy nhiên, cán cân này có bền vững.

Các cầu thủ Nhật ăn mừng chiến thắng.

Việc FIFA mở rộng World Cup từ 32 lên 48 đội tạo ra cơ hội chưa từng có cho các nền bóng đá ngoài châu Âu và Nam Mỹ. Châu Á lần đầu có tới 9 đại diện góp mặt, trong khi châu Phi cũng nâng số đội tham dự lên 10.

Nhưng cùng với cơ hội là những tranh luận về tính hợp lý của việc phân bổ suất dự World Cup. Ai xứng đáng có nhiều vé hơn? World Cup 2026 có thể mang đến câu trả lời khi châu Á và châu Phi bước vào cuộc cạnh tranh trực tiếp hiếm thấy trong lịch sử giải đấu.

Khi World Cup mở rộng và cuộc tranh luận về số suất tham dự bắt đầu

Trong nhiều thập kỷ, FIFA luôn phải đối mặt với bài toán phân chia suất tham dự World Cup giữa các châu lục. Châu Âu và Nam Mỹ thường chiếm ưu thế nhờ thành tích vượt trội, trong khi châu Á và châu Phi liên tục vận động để có thêm cơ hội cho các đại diện của mình.

Bước ngoặt xuất hiện từ World Cup 2026 khi FIFA quyết định tăng số đội tham dự từ 32 lên 48. Quyết định này lập tức tạo ra sự thay đổi lớn trong cơ cấu vé dự vòng chung kết. Nếu các kỳ World Cup trước, châu Á thường chỉ có từ 4 đến 5 đại diện thì nay con số đã tăng lên 9. Châu Phi cũng được hưởng lợi tương tự khi số đội tham dự tăng từ 5 lên 10.

Về mặt lý thuyết, việc giải đấu tăng thêm 50% số đội là lý do hợp lý để mở rộng cơ hội cho các khu vực đang phát triển. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người tranh luận là việc số suất của châu Á và châu Phi gần như tăng gấp đôi, vượt xa tỷ lệ mở rộng của giải đấu. Câu hỏi được đặt ra là liệu hai châu lục này có thực sự xứng đáng với số lượng đại diện lớn như vậy hay không.

Trong nhiều năm qua, những người ủng hộ bóng đá châu Phi thường cho rằng khu vực của họ sở hữu nhiều đội tuyển mạnh hơn và đáng được phân bổ nhiều suất hơn. Ngược lại, châu Á lập luận rằng sự phát triển mạnh mẽ của Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia hay Australia đã chứng minh họ hoàn toàn đủ sức cạnh tranh ở sân chơi lớn nhất thế giới.

Thế nhưng, mọi cuộc tranh luận sau cùng vẫn phải được kiểm chứng bằng thực tế trên sân cỏ. World Cup 2026 vì thế trở thành cơ hội đặc biệt để đặt sức mạnh giữa hai châu lục lên bàn cân, qua những cuộc đối đầu trực tiếp và không khoan nhượng.

Với khán giả Việt Nam, hành trình ấy đến gần hơn khi VTV đưa sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh về sóng truyền hình, cùng sự đồng hành của VPBank. Sự hiện diện của thương hiệu này không làm thay đổi câu chuyện chuyên môn, nhưng góp phần nối dài trải nghiệm World Cup đến hàng triệu người hâm mộ, nơi mỗi trận đấu không chỉ là cuộc so tài của các đội tuyển, mà còn là điểm hẹn cảm xúc của bóng đá.

Nhật đã dễ dàng thắng Tunisia.

Những cuộc đối đầu Á – Phi sẽ trả lời ai phát triển tốt hơn

Trong lịch sử World Cup, các đội tuyển châu Á và châu Phi thực tế không có nhiều cơ hội đối đầu. Nguyên nhân chủ yếu đến từ cách phân nhóm hạt giống và số lượng đại diện hạn chế của cả hai khu vực.

Phần lớn các đội châu Á và châu Phi thường phải cạnh tranh với các đối thủ châu Âu hoặc Nam Mỹ ngay từ vòng bảng. Khi bước vào vòng knock-out, số đội còn trụ lại cũng không nhiều nên khả năng gặp nhau càng thấp.

Thống kê cho thấy trước World Cup 2026, các đội tuyển châu Á và châu Phi mới chỉ gặp nhau 20 lần. Điều thú vị là thành tích giữa hai bên gần như cân bằng tuyệt đối. Mỗi châu lục giành 7 chiến thắng, còn lại là 6 trận hòa. Không bên nào thực sự vượt trội.

Chính vì thế, World Cup 2026 có thể trở thành cột mốc quan trọng trong cuộc cạnh tranh ngầm giữa hai nền bóng đá đang phát triển nhanh nhất thế giới. Trận Nhật Bản gặp Tunisia đi vào lịch sử với tư cách là trận đấu thứ 1.000 của các vòng chung kết World Cup. Đồng thời, đây cũng là cuộc đối đầu Á - Phi đầu tiên tại giải năm nay.

Kết quả Nhật Bản đè bẹp Tunisia với tỷ số 4-0 và cán cân lịch sử đang nghiêng về châu Á trong lần thứ 21 Á - Phi đối đầu. Tuy nhiên, sẽ là quá sớm nếu kết luận rằng châu Á đang vượt lên trên đối thủ.

Phía trước vẫn còn 6 cuộc đối đầu trực tiếp khác giữa hai châu lục ở vòng bảng. Jordan sẽ gặp Algeria tại bảng J. Hàn Quốc đối đầu Nam Phi ở lượt trận cuối bảng A. Iran chạm trán Ai Cập ở bảng G. Saudi Arabia gặp Cape Verde ở bảng H. Iraq sẽ thử sức với Senegal tại bảng I. Cuối cùng là cuộc đọ sức giữa Uzbekistan và CHDC Congo ở bảng K.

Những trận đấu này sẽ mang ý nghĩa lớn ngoài giá trị ba điểm hay tấm vé đi tiếp. Chúng giống một cuộc kiểm tra thực tế đối với hiệu quả phát triển bóng đá của hai khu vực trong nhiều năm qua.

Nếu phần lớn đại diện châu Á giành kết quả tốt trước các đối thủ châu Phi, những lập luận về việc tăng suất cho khu vực này sẽ càng có cơ sở. Ngược lại, nếu các đội châu Phi chứng minh được sự vượt trội, cuộc tranh luận về phân bổ vé dự World Cup chắc chắn sẽ tiếp tục nóng lên trong những năm tới.

World Cup 2026 mới chỉ ở giai đoạn đầu, nhưng cuộc cạnh tranh giữa châu Á và châu Phi đã bắt đầu. Và chỉ khi bảy cuộc đối đầu trực tiếp kết thúc, đồng thời số lượng đội đi tiếp của mỗi châu lục được xác định, người hâm mộ mới có thể đánh giá chính xác ai đang tận dụng tốt hơn cơ hội mà FIFA trao cho trong kỷ nguyên 48 đội.