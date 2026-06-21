Thành tích lần đầu xuất hiện của Nhật Bản ở World Cup

Ayase Ueda góp công lớn vào chiến thắng 4-0 trước Tunisia, đồng thời lập cột mốc chưa từng có của Nhật Bản trong lịch sử tham dự World Cup.

Ayase Ueda đi vào lịch sử Nhật Bản ở các kỳ World Cup. Ảnh: Reuters.

Ayase Ueda khắc tên mình vào lịch sử bóng đá Nhật Bản theo cách không thể ấn tượng hơn, khi tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 4-0 trước Tunisia ở lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.

Trận đấu tại Monterrey (Mexico) chứng kiến màn trình diễn toàn diện của tiền đạo 27 tuổi. Ueda ghi hai bàn thắng và có một kiến tạo, trở thành nhân tố trung tâm trong chiến thắng đậm của đại diện châu Á.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở cột mốc lịch sử mà Ueda thiết lập. Đây là lần đầu tiên trong 8 kỳ World Cup tham dự, bóng đá Nhật Bản có một cầu thủ ghi hơn một bàn thắng trong một trận đấu. Thành tích này giúp anh trở thành cái tên nổi bật nhất trong lịch sử các kỳ World Cup của “Samurai xanh”.

Không chỉ bùng nổ về mặt cá nhân, màn trình diễn của Ueda còn đưa Nhật Bản tiến sát tấm vé vào vòng knock-out. Sau hai lượt trận, đội bóng châu Á đang đứng nhì bảng F, có cùng 4 điểm và chỉ kém Hà Lan về số bàn thắng ghi được.

Sau trận đấu, Ueda cũng được trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho màn trình diễn mang tính bước ngoặt, không chỉ cho riêng anh mà còn cho cả bóng đá Nhật Bản trên sân chơi lớn nhất hành tinh.

Lối chơi của Nhật Bản tiếp tục cho thấy sự gắn kết và hiệu quả. Daichi Kamada mở tỷ số từ sớm, trước khi Ueda nâng tầm trận đấu bằng khả năng dứt điểm và di chuyển thông minh. Sang hiệp hai, tiền đạo này tiếp tục ghi dấu ấn với bàn thắng thứ hai, rồi kiến tạo cho Junya Ito ấn định tỷ số 4-0 cho đại diện châu Á.

Nhật Bản nâng tỷ số lên 2-0 trước Tunisia Ayase Ueda nhân đôi cách biệt cho đại diện châu Á trước Tunisia trong trận đấu thuộc lượt hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.