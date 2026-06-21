Nhật Bản làm rạng danh châu Á ở World Cup

Tuyển Nhật Bản tiếp tục gây ấn tượng mạnh tại World Cup 2026 khi đánh bại Tunisia 4-0 để giành lợi thế lớn trong cuộc đua vào vòng knock-out.

Nhật Bản làm rạng danh châu Á. Ảnh: Reuters.

Trưa 21/6, Nhật Bản phô diễn sức mạnh khi thắng đậm Tunisia tại Monterrey, Mexico. Không chỉ khẳng định sức mạnh ở bảng đấu, đại diện châu Á còn thiết lập hàng loạt cột mốc đáng chú ý sau màn trình diễn bùng nổ này.

Cụ thể, Nhật Bản tạo nên trận thắng đậm nhất lịch sử của một đội tuyển châu Á tại World Cup. Đồng thời, đây cũng là số bàn thắng nhiều nhất mà “Samurai xanh” từng ghi được trong một trận đấu ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước đối thủ đến từ châu Phi, Nhật Bản thể hiện lối chơi tốc độ, kỷ luật và hiệu quả, qua đó khiến Tunisia hoàn toàn lép vế và phải nói lời chia tay giải đấu ngay sau vòng bảng.

Nhật Bản gây ấn tượng mạnh. Ảnh: Reuters.

Không chỉ nổi bật ở thành tích tập thể, Nhật Bản còn cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể. Theo Opta, đội bóng xứ mặt trời mọc hiện có tới 8 cầu thủ trực tiếp tham gia vào ít nhất một bàn thắng, bao gồm ghi bàn hoặc kiến tạo. Con số này chỉ kém Đức, đội đang dẫn đầu với 9 cầu thủ góp dấu giày vào bàn thắng, và xếp trên Hà Lan với 7 cầu thủ.

Thống kê này phản ánh rõ sự đa dạng trong cách vận hành hàng công của Nhật Bản. Họ không phụ thuộc vào một cá nhân cụ thể, mà có thể tạo đột biến từ nhiều vị trí khác nhau. Đây cũng là yếu tố giúp đội tuyển châu Á trở nên khó lường hơn trước các đối thủ mạnh ở giai đoạn knock-out.

Sau 2 lượt trận, Nhật Bản chia sẻ ngôi đầu bảng F với Hà Lan khi cùng có 4 điểm. Thụy Điển xếp thứ ba với 3 điểm, còn Tunisia chưa có điểm nào và bị loại khỏi giải.

Nhật Bản mở tỷ số từ sớm trước Tunisia Nhật Bản sớm vươn lên dẫn trước Tunisia từ phút thứ 3 sau pha dứt điểm cận thành của Kamada trong trận đấu thuộc lượt hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.