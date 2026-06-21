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Thể thao World Cup 2026

Sao Ecuador khóc trong tuyệt vọng

  • Chủ nhật, 21/6/2026 12:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trận hòa 0-0 trước Curacao ở lượt hai bảng E World Cup 2026 sáng 21/6 khiến Ecuador rơi vào tình thế nguy hiểm, còn Gonzalo Plata bật khóc sau trận.

Plata không thể kiềm chế cảm xúc sau trận hoà Curacao.

Ecuador và Curacao tạo nên trận đấu giằng co tại sân Arrowhead (Kansas) ở lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026. Dù được đánh giá cao hơn, Ecuador lại gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự đối phương và chấp nhận kết quả hòa 0-0 sau 90 phút.

Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu đến ở hình ảnh Gonzalo Plata. Tiền đạo khoác áo Flamengo được tung vào sân từ đầu và thi đấu trọn vẹn 90 phút. Sau tiếng còi mãn cuộc, anh không kìm được cảm xúc, bật khóc ngay trên sân và được HLV Sebastian Beccacece tiến tới an ủi.

Trận hòa này khiến Ecuador chưa thể giành chiến thắng sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng E. Trước đó, họ thất bại 0-1 trước Bờ Biển Ngà, khiến áp lực ngày càng đè nặng lên thầy trò HLV Beccacece. Với chỉ 1 điểm sau 2 trận, cơ hội đi tiếp của Ecuador trở nên mong manh.

Ở lượt trận cuối, Ecuador buộc phải đánh bại đội tuyển Đức nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Đây là thử thách cực lớn khi Đức đang cho thấy sức mạnh vượt trội tại bảng đấu. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 25/6, hứa hẹn quyết định số phận của Ecuador tại World Cup 2026.

Trong bối cảnh đó, hình ảnh Gonzalo Plata rơi nước mắt phản ánh rõ áp lực mà đội tuyển Ecuador đang phải đối mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Từ vị thế được kỳ vọng giành vé đi tiếp, đại diện Nam Mỹ giờ phải chiến đấu trong thế không còn gì để mất, nơi mỗi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng việc bị loại sớm. Người hâm mộ Ecuador cũng tỏ ra thất vọng khi đội bóng không thể tận dụng cơ hội trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

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Đào Trần

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