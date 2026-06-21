'Nhật Bản nghiền nát hiệu ứng Renard'

Nhật Bản tiếp tục thăng hoa với chiến thắng 4-0 trước Tunisia, đồng thời khiến truyền thông quốc tế thán phục khi hóa giải hoàn toàn "hiệu ứng từ HLV mới" của đối thủ.

Herve Renard nhận trận thua khi vừa tiếp quản chiếc ghế HLV Tunisia. Ảnh: Reuters.

Nhật Bản đang trở thành một trong những điểm sáng lớn nhất tại World Cup 2026, sau màn trình diễn áp đảo trước Tunisia với chiến thắng 4-0 ở lượt trận thứ hai bảng F sáng 21/6.

Không chỉ giành trọn 3 điểm, “Samurai xanh” còn nhận được hàng loạt lời khen từ truyền thông châu Âu và Nam Mỹ.

Trận đấu này được giới truyền thông quốc tế đánh giá như một màn “giải mã” thành công trước Tunisia, đội bóng vừa bổ nhiệm Herve Renard và kỳ vọng tạo cú hích chiến thuật mới từ cựu chiến lược gia từng làm việc ở Nam Định. Tuy nhiên, tất cả chỉ kéo dài trong vài phút đầu, trước khi Nhật Bản nhanh chóng kiểm soát thế trận.

Tờ AS (Tây Ban Nha) nhận định Nhật Bản đã “nghiền nát hiệu ứng Renard”, khi HLV mới của Tunisia không thể tạo ra sự khác biệt. Theo AS, bàn mở tỷ số của Daichi Kamada sớm dập tắt mọi hy vọng phản kháng.

Từ đó, Nhật Bản áp đặt hoàn toàn thế trận bằng lối chơi pressing tầm cao, tốc độ chuyển trạng thái và sự hiệu quả trong dứt điểm. Ayase Ueda, người ghi hai bàn, cũng được nhắc đến như điểm nhấn nổi bật nhất.

Tờ AS nhắc tới "Hiệu ứng Renard" trong tựa đề bài viết của mình.

Trong khi đó, Marca đánh giá Nhật Bản có màn trình diễn mang tính biểu tượng khi chạm mốc trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử World Cup bằng một chiến thắng áp đảo. Tờ này nhấn mạnh đội bóng của HLV Hajime Moriyasu “làm chủ hoàn toàn cuộc chơi” và cho thấy họ đủ khả năng trở thành hiện tượng lớn của giải đấu.

Từ Argentina, báo Olé cũng chung quan điểm khi khẳng định Nhật Bản vượt trội ngay từ những phút đầu. Họ đặc biệt ấn tượng với khả năng tấn công nhanh, gọn và không cho Tunisia cơ hội phản kháng.

Chiến thắng này giúp Nhật Bản tiến rất gần vòng knock-out. Sau hai lượt trận, đại diện châu Á đứng thứ hai bảng F, chỉ kém Hà Lan về hiệu số bàn thắng. Ở lượt cuối, Nhật Bản sẽ đối đầu Thụy Điển trong trận đấu mang tính quyết định thứ hạng bảng đấu, trong khi Tunisia đã chính thức dừng bước sau hai thất bại liên tiếp.

Nhật Bản nâng tỷ số lên 3-0 Junya Ito thoát xuống dứt điểm gọn gàng giúp đại diện châu Á cầm chắc thắng lợi trước Tunisia trong trận đấu thuộc lượt hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.