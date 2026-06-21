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Thể thao World Cup 2026

Sản phẩm ăn theo Vozinha tăng giá gấp 300 lần vẫn gây sốt

  • Chủ nhật, 21/6/2026 19:43 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Cơn sốt mang tên Vozinha tại World Cup 2026 lan rộng đến mức một cửa hàng ở Brazil rao bán thẻ sưu tập của thủ môn Cape Verde với giá gấp 300 lần nhưng vẫn hút khách.

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Thẻ sưu tập Vozinha được một cửa hàng tại Brazil chào bán. Ảnh trích từ video cửa hàng.

Vozinha không chỉ là hiện tượng trên sân cỏ mà còn trở thành tâm điểm của một chiến dịch marketing gây bão mạng xã hội tại Brazil.

Một cửa hàng văn phòng phẩm tên Art Pel ở bang Minas Gerais đăng video quảng cáo thẻ sưu tập của thủ môn Cape Verde với giá 1.500 real, tương đương khoảng 270 USD, thay vì mức giá thực tế chỉ khoảng 0,9 USD.

Mức giá được đẩy lên gần 300 lần rõ ràng chỉ mang tính hài hước, nhưng hiệu ứng nó tạo ra lại vượt xa mong đợi. Video nhanh chóng thu hút hơn 3 triệu lượt xem trên Instagram, đồng thời giúp doanh thu của cửa hàng tăng 290% trong thời gian diễn ra World Cup.

Nhiều người dùng mạng xã hội hưởng ứng trò đùa này bằng những bình luận đầy thích thú. Có người tuyên bố muốn mua hai hoặc ba tấm thẻ, trong khi số khác còn đùa rằng đây là “món hời” cần tranh thủ trước khi tăng giá tiếp.

Đại diện cửa hàng sau đó xác nhận toàn bộ chiến dịch chỉ nhằm bắt nhịp với cơn sốt Vozinha. Thực tế, thẻ sưu tập của thủ môn 40 tuổi vẫn được bán với giá chưa đến 1 USD.

Sức hút của Vozinha bùng nổ sau trận hòa 0-0 giữa Cape Verde và Tây Ban Nha ở lượt mở màn World Cup 2026. Trước một trong những ứng viên vô địch, thủ thành kỳ cựu thực hiện 7 pha cứu thua quan trọng, giữ sạch lưới và mang về điểm số lịch sử cho đội bóng lần đầu góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Màn trình diễn xuất sắc giúp Vozinha được bầu là cầu thủ hay nhất trận và trở thành hiện tượng toàn cầu. Trên Instagram, anh tăng từ khoảng 1 triệu lên gần 15 triệu người theo dõi trong chưa đầy một tuần. Người hâm mộ Brazil liên tục gọi anh là “bức tường thép”, biến cái tên Vozinha thành một trong những câu chuyện đặc biệt nhất của World Cup 2026, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Hơn 13 triệu người theo dõi thủ môn Cape Verde sau 1 trận ở World Cup

Từ một thủ môn ít được biết đến bên ngoài châu Phi, Vozinha bất ngờ trở thành hiện tượng mạng xã hội sau những ngày đầu World Cup 2026.

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Đào Trần

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