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Thể thao World Cup 2026

Mini Magazine

Khoảnh khắc World Cup: Rực rỡ châu Á, kỳ tích Cape Verde

  • Thứ ba, 16/6/2026 18:40 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Đêm 15/6 và sáng 16/6 chứng kiến cả Tây Ban Nha, Bỉ và Uruguay đều mất điểm, trong khi Cape Verde cùng các đại diện châu Á tạo nên ngày thi đấu đầy bất ngờ tại World Cup 2026.

World Cup 2026 anh 1

Trận đầu tiên và cũng là tâm điểm của ngày thi đấu đương nhiên thuộc về ứng viên vô địch thế giới, nhà vua hiện tại của bóng đá châu Âu Tây Ban Nha. Nhưng đây lại không phải ngày thi đấu thành công của họ. Trong suốt 90 phút, khung thành Cape Verde gần như luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Tuy nhiên, Vozinha (áo vàng) đã hóa thân thành "Người nhện" với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc. Cú bay người cản phá ngoạn mục trước chân sút Tây Ban Nha thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường của đại diện châu Phi.
World Cup 2026 anh 2

Người hùng của Cape Verde không giấu được những giọt nước mắt sau tiếng còi mãn cuộc. Ở tuổi 40, thủ thành Vozinha có trận đấu để đời khi liên tiếp từ chối các cơ hội của Tây Ban Nha, giúp đội nhà giành điểm trong lần đầu dự World Cup. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc xúc động ấy xứng đáng là hình ảnh biểu tượng của ngày thi đấu.
World Cup 2026 anh 3

Một trận cầu khác cũng được quan tâm đặc biệt là nơi Bỉ đối đầu Ai Cập. Ở tuổi 34, Mohamed Salah (áo trắng) vẫn là linh hồn trong lối chơi của Ai Cập. Anh trở thành cầu thủ châu Phi lớn tuổi nhất có kiến tạo tại World Cup kể từ sau kỷ lục của huyền thoại Roger Milla năm 1990.

World Cup 2026 anh 4

Ai Cập ghi bàn dẫn trước Bỉ ở bảng G, nhưng sự xuất hiện của Romelu Lukaku đã thay đổi cục diện trận đấu. Chỉ ít phút sau khi vào sân, tiền đạo kỳ cựu này tạo ra sức ép khiến hàng thủ Ai Cập mắc sai lầm. Ở tuổi 33, Lukaku vẫn chứng minh được giá trị trong ngày Kevin De Bruyne mờ nhạt.
World Cup 2026 anh 5

Khoảnh khắc các cầu thủ Saudi Arabia ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới Uruguay ở bảng H khiến cả sân vận động bùng nổ. 4 năm sau khi đánh bại Argentina của Lionel Messi, đại diện châu Á đã ở rất gần kỳ tích thứ hai liên tiếp. Trận này, họ dẫn trước nhưng bị Uruguay gỡ hòa 1-1 chung cuộc. Bức ảnh này lưu giữ niềm tin và khát vọng của đội bóng khiến đối thủ hai lần vô địch thế giới phải chật vật đuổi theo.
World Cup 2026 anh 6

Khi Uruguay đứng trước nguy cơ trắng tay, Maxi Araujo lên tiếng đúng lúc. Bàn gỡ ở phút 80 giúp đại diện Nam Mỹ thoát khỏi thất bại trong ngày ra quân đáng thất vọng. Hình ảnh Araujo ăn mừng đầy cảm xúc phản ánh sự giải tỏa của cả đội tuyển Uruguay.
World Cup 2026 anh 7

Một đội châu Á khác gây ấn tượng mạnh là Iran. Mohammad Mohebi trở thành người hùng của Iran với bàn thắng gỡ hòa 2-2 trước New Zealand ở bảng G. Tiền đạo này ăn mừng cuồng nhiệt sau khi kéo đội nhà trở lại từ cõi chết. Đến thời điểm này của Cúp thế giới, vẫn chưa một đội châu Á nào bại trận.
World Cup 2026 anh 8

Bức ảnh ghi lại pha bóng hỗn loạn trong vùng cấm ở những phút cuối trận là hình ảnh tiêu biểu cho cuộc đối đầu hấp dẫn nhất ngày. Hai đội liên tục ăn miếng trả miếng và tạo ra thế trận cởi mở. Trận hòa 2-2 mang đến cảm xúc cho người hâm mộ và giúp châu Á duy trì thành tích bất bại tại World Cup 2026.

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Video Saudi Arabia tiep tuc khien Nam My om han o World Cup hinh anh

World Cup 2026 anh 1

Trận đầu tiên và cũng là tâm điểm của ngày thi đấu đương nhiên thuộc về ứng viên vô địch thế giới, nhà vua hiện tại của bóng đá châu Âu Tây Ban Nha. Nhưng đây lại không phải ngày thi đấu thành công của họ. Trong suốt 90 phút, khung thành Cape Verde gần như luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Tuy nhiên, Vozinha (áo vàng) đã hóa thân thành "Người nhện" với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc. Cú bay người cản phá ngoạn mục trước chân sút Tây Ban Nha thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường của đại diện châu Phi.
World Cup 2026 anh 2

Người hùng của Cape Verde không giấu được những giọt nước mắt sau tiếng còi mãn cuộc. Ở tuổi 40, thủ thành Vozinha có trận đấu để đời khi liên tiếp từ chối các cơ hội của Tây Ban Nha, giúp đội nhà giành điểm trong lần đầu dự World Cup. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc xúc động ấy xứng đáng là hình ảnh biểu tượng của ngày thi đấu.
World Cup 2026 anh 3

Một trận cầu khác cũng được quan tâm đặc biệt là nơi Bỉ đối đầu Ai Cập. Ở tuổi 34, Mohamed Salah (áo trắng) vẫn là linh hồn trong lối chơi của Ai Cập. Anh trở thành cầu thủ châu Phi lớn tuổi nhất có kiến tạo tại World Cup kể từ sau kỷ lục của huyền thoại Roger Milla năm 1990.

World Cup 2026 anh 4

Ai Cập ghi bàn dẫn trước Bỉ ở bảng G, nhưng sự xuất hiện của Romelu Lukaku đã thay đổi cục diện trận đấu. Chỉ ít phút sau khi vào sân, tiền đạo kỳ cựu này tạo ra sức ép khiến hàng thủ Ai Cập mắc sai lầm. Ở tuổi 33, Lukaku vẫn chứng minh được giá trị trong ngày Kevin De Bruyne mờ nhạt.
World Cup 2026 anh 5

Khoảnh khắc các cầu thủ Saudi Arabia ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới Uruguay ở bảng H khiến cả sân vận động bùng nổ. 4 năm sau khi đánh bại Argentina của Lionel Messi, đại diện châu Á đã ở rất gần kỳ tích thứ hai liên tiếp. Trận này, họ dẫn trước nhưng bị Uruguay gỡ hòa 1-1 chung cuộc. Bức ảnh này lưu giữ niềm tin và khát vọng của đội bóng khiến đối thủ hai lần vô địch thế giới phải chật vật đuổi theo.
World Cup 2026 anh 6

Khi Uruguay đứng trước nguy cơ trắng tay, Maxi Araujo lên tiếng đúng lúc. Bàn gỡ ở phút 80 giúp đại diện Nam Mỹ thoát khỏi thất bại trong ngày ra quân đáng thất vọng. Hình ảnh Araujo ăn mừng đầy cảm xúc phản ánh sự giải tỏa của cả đội tuyển Uruguay.
World Cup 2026 anh 7

Một đội châu Á khác gây ấn tượng mạnh là Iran. Mohammad Mohebi trở thành người hùng của Iran với bàn thắng gỡ hòa 2-2 trước New Zealand ở bảng G. Tiền đạo này ăn mừng cuồng nhiệt sau khi kéo đội nhà trở lại từ cõi chết. Đến thời điểm này của Cúp thế giới, vẫn chưa một đội châu Á nào bại trận.
World Cup 2026 anh 8

Bức ảnh ghi lại pha bóng hỗn loạn trong vùng cấm ở những phút cuối trận là hình ảnh tiêu biểu cho cuộc đối đầu hấp dẫn nhất ngày. Hai đội liên tục ăn miếng trả miếng và tạo ra thế trận cởi mở. Trận hòa 2-2 mang đến cảm xúc cho người hâm mộ và giúp châu Á duy trì thành tích bất bại tại World Cup 2026.

Tuyển Iran cầu cứu FIFA

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Minh Nghi

Ảnh: Reuters

World Cup 2026 Tuyển Uruguay Tuyển Cape Verde World Cup 2026

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