Khoảnh khắc World Cup: Rực rỡ châu Á, kỳ tích Cape Verde

Trận đầu tiên và cũng là tâm điểm của ngày thi đấu đương nhiên thuộc về ứng viên vô địch thế giới, nhà vua hiện tại của bóng đá châu Âu Tây Ban Nha. Nhưng đây lại không phải ngày thi đấu thành công của họ. Trong suốt 90 phút, khung thành Cape Verde gần như luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Tuy nhiên, Vozinha (áo vàng) đã hóa thân thành "Người nhện" với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc. Cú bay người cản phá ngoạn mục trước chân sút Tây Ban Nha thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường của đại diện châu Phi.