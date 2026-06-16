Tây Ban Nha trả giá vì những quyết định khó hiểu

Tây Ban Nha gây thất vọng khi bị Cape Verde cầm hòa 0-0 trong trận ra quân World Cup 2026, sau một màn trình diễn bế tắc từ cách dùng người đến phương án chiến thuật.

HLV Luis de la Fuente gây tranh cãi với cách bố trí nhân sự và những điều chỉnh chiến thuật trong trận hòa 0-0 của Tây Ban Nha trước Cape Verde.

Trước giờ bóng lăn tại Atlanta, ít ai nghĩ Tây Ban Nha sẽ gặp khó trước Cape Verde. Chênh lệch về vị thế, chất lượng đội hình và kinh nghiệm ở sân chơi lớn khiến "La Roja" được xem là ứng viên sáng giá cho một chiến thắng dễ dàng.

Nhưng những gì diễn ra trên sân lại cho thấy một câu chuyện hoàn toàn khác.

Tây Ban Nha kiểm soát bóng nhiều hơn, chuyền bóng nhiều hơn nhưng không tạo ra cảm giác của một đội bóng có thể áp đặt đối thủ. Đó là trận đấu mà đội quân của HLV Luis de la Fuente mắc sai lầm từ khâu lựa chọn nhân sự đến cách triển khai lối chơi.

Bài toán Pedri và những quyết định khó hiểu

Một trong những vấn đề lớn nhất của Tây Ban Nha nằm ở cách sử dụng Pedri.

Thay vì để tiền vệ của Barcelona điều tiết trận đấu từ tuyến giữa, De la Fuente lại đẩy anh lên chơi cao trong khoảng thời gian dài của hiệp một. Quyết định này khiến Tây Ban Nha mất đi cầu nối quan trọng giữa các tuyến.

Pedri là mẫu cầu thủ tạo khác biệt bằng khả năng nhận bóng, xoay sở và tổ chức thế trận. Khi bị tách khỏi khu vực trung tâm, những phẩm chất tốt nhất của anh gần như biến mất.

Việc đẩy Pedri chơi cao khiến Tây Ban Nha mất đi sự kết nối ở tuyến giữa và gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Không chỉ Pedri, cách bố trí nhân sự trên hàng công cũng để lại nhiều dấu hỏi. Dani Olmo và Yeremy Pino đều không được sử dụng ở những vị trí có thể phát huy tối đa khả năng. Trong khi đó, Gavi được lựa chọn nhờ nguồn năng lượng dồi dào nhưng lại không mang đến sự đột biến mà Tây Ban Nha cần trước một hàng thủ lùi sâu.

Hệ quả là một tập thể thiếu ý tưởng. Tây Ban Nha chuyền bóng qua lại nhưng không tìm được khoảng trống để xuyên phá.

Đội bóng áo đỏ thực hiện đúng một pha rê bóng thành công trong hiệp một. Một con số đáng báo động với đội tuyển vốn sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật hàng đầu châu Âu.

Kiểm soát bóng nhưng không kiểm soát trận đấu

Cape Verde không cần cầm bóng nhiều để khiến Tây Ban Nha lúng túng.

Đại diện châu Phi duy trì đội hình chặt chẽ, giữ cự ly hợp lý và kiên nhẫn chờ đợi sai lầm từ đối phương. Mỗi khi giành lại bóng, họ đều có phương án triển khai rõ ràng thay vì chỉ đơn thuần phá bóng giải nguy.

Trong khi đó, Tây Ban Nha rơi vào vòng luẩn quẩn quen thuộc. Họ kiểm soát bóng nhưng không tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm.

Bên cánh phải, những khoảng trống liên tục xuất hiện giữa hậu vệ biên và trung vệ Cape Verde nhưng không được khai thác. Ở cánh trái, Marc Cucurella nhiều lần thực hiện các pha băng lên phía sau hàng thủ đối phương, song số lần anh nhận được bóng lại quá ít.

Chỉ đến khi Pedri lùi sâu hơn, Tây Ban Nha mới chơi sáng sủa hơn đôi chút. Nhịp luân chuyển bóng được đẩy nhanh và các đợt tấn công có thêm tính kết nối. Tuy nhiên, sự thay đổi đến quá muộn.

Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội nhưng không thể ghi bàn trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của Cape Verde trong ngày ra quân World Cup 2026.

Lamine Yamal không thể tạo khác biệt bằng những pha xử lý cá nhân. Mikel Merino gần như bị vô hiệu hóa. Dani Olmo, cầu thủ có khả năng khai thác khoảng trống giữa các tuyến tốt nhất đội hình, chỉ được tung vào sân khi trận đấu đã bước sang giai đoạn cuối.

Tây Ban Nha vẫn có thể viện dẫn lý do thiếu may mắn hoặc phung phí cơ hội. Nhưng đó không phải vấn đề cốt lõi.

Điều đáng lo hơn là cảm giác bế tắc đã xuất hiện từ các trận giao hữu trước World Cup và tiếp tục lặp lại trong ngày ra quân. Mỗi khi đối thủ chủ động phòng ngự số đông, Tây Ban Nha dường như không có phương án tấn công đủ sắc bén để tạo khác biệt.

Một điểm trước Cape Verde chưa phải thảm họa trong bối cảnh World Cup đã mở rộng lên 48 đội. Tuy nhiên, đây là lời cảnh báo nghiêm khắc dành cho De la Fuente. Nếu không sớm tìm ra lời giải cho bài toán tấn công, Tây Ban Nha sẽ còn đối mặt nhiều khó khăn hơn ở chặng đường phía trước.