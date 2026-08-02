Tuyển Việt Nam trở lại nơi từng đấu Olympic Hàn Quốc

Phạm Xuân Mạnh là một trong số những cầu thủ Việt Nam từng đối đầu Olympic Hàn Quốc tại bán kết bóng đá nam Asian Games 2018 trên sân Pakansari. Đối đầu thế hệ Son Heung-min vẫn là một trong những trận cầu đáng nhớ của bóng đá Việt Nam nhiều năm qua. Ngoài Xuân Mạnh, Quang Hải và Văn Hậu cũng là những cầu thủ Việt Nam hiện tại từng chơi trận đấu ấy.