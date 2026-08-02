Tuyển Việt Nam trở lại nơi từng đấu Olympic Hàn Quốc

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Chiều 2/8, tuyển Việt Nam có buổi tập làm quen sân Pakansari (Bogor, Indonesia). Đây cũng là buổi tập chính thức duy nhất của HLV Kim Sang-sik và học trò trước khi đối đầu Indonesia ở lượt trận 4 bảng A ASEAN Cup 2026 vào ngày mai (3/8).
Các trụ cột của tuyển Việt Nam dường như đều đã hồi phục. Ghi nhận của Tri Thức - Znews cho thấy các cầu thủ đều đạt trạng thái thể lực và tinh thần tốt, sẵn sàng cho trận đấu rất quan trọng phía trước.
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Đình Bắc vui vẻ, thoải mái trong buổi tập chiều nay. Anh dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi việc bị thay ra sớm hôm trước. Giới chuyên môn nói chung đánh giá Bắc đã trưởng thành hơn cả về chuyên môn lẫn thái độ trong 1-2 năm gần đây.
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Phạm Xuân Mạnh là một trong số những cầu thủ Việt Nam từng đối đầu Olympic Hàn Quốc tại bán kết bóng đá nam Asian Games 2018 trên sân Pakansari. Đối đầu thế hệ Son Heung-min vẫn là một trong những trận cầu đáng nhớ của bóng đá Việt Nam nhiều năm qua. Ngoài Xuân Mạnh, Quang Hải và Văn Hậu cũng là những cầu thủ Việt Nam hiện tại từng chơi trận đấu ấy.
Truyền thông Indonesia dành sự quan tâm đặc biệt tới đội tuyển Việt Nam. Nhiều người tin rằng Việt Nam và Indonesia là hai đội mạnh nhất giải năm nay.
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Nguyễn Tài Lộc biểu diễn kỹ thuật trong buổi tập của đội tuyển. Anh thể hiện chưa tốt trong những lần được tung vào sân, khiến hàng công ba cầu thủ nhập tịch của tuyển Việt Nam mới chỉ mạnh trên lý thuyết.
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Đối đầu Indonesia là trận cầu rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định vé đi tiếp của tuyển Việt Nam. Trận đấu này diễn ra lúc 20h30 ngày mai (3/8) trên sân Pakansari.
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Xếp hạng bảng A ASEAN Cup hiện tại. Tuyển Việt Nam chỉ đứng thứ ba, có 4 điểm sau 2 lượt trận.
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