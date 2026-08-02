Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tuyển Việt Nam trở lại nơi từng đấu Olympic Hàn Quốc

  • Chủ nhật, 2/8/2026 18:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

8 năm sau ngày đối đầu Olympic Hàn Quốc của Son Heung-min, nhiều tuyển thủ Việt Nam mới có dịp trở lại sân Pakansari (Bogor, Indonesia).

Tuyển Việt Nam Hàn Quốc ảnh 1

Chiều 2/8, tuyển Việt Nam có buổi tập làm quen sân Pakansari (Bogor, Indonesia). Đây cũng là buổi tập chính thức duy nhất của HLV Kim Sang-sik và học trò trước khi đối đầu Indonesia ở lượt trận 4 bảng A ASEAN Cup 2026 vào ngày mai (3/8).
Tuyển Việt Nam Hàn Quốc ảnh 2Tuyển Việt Nam Hàn Quốc ảnh 3Tuyển Việt Nam Hàn Quốc ảnh 4Tuyển Việt Nam Hàn Quốc ảnh 5

Các trụ cột của tuyển Việt Nam dường như đều đã hồi phục. Ghi nhận của Tri Thức - Znews cho thấy các cầu thủ đều đạt trạng thái thể lực và tinh thần tốt, sẵn sàng cho trận đấu rất quan trọng phía trước.

Tuyển Việt Nam Hàn Quốc ảnh 6

Đình Bắc vui vẻ, thoải mái trong buổi tập chiều nay. Anh dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi việc bị thay ra sớm hôm trước. Giới chuyên môn nói chung đánh giá Bắc đã trưởng thành hơn cả về chuyên môn lẫn thái độ trong 1-2 năm gần đây.
Tuyển Việt Nam Hàn Quốc ảnh 7

Phạm Xuân Mạnh là một trong số những cầu thủ Việt Nam từng đối đầu Olympic Hàn Quốc tại bán kết bóng đá nam Asian Games 2018 trên sân Pakansari. Đối đầu thế hệ Son Heung-min vẫn là một trong những trận cầu đáng nhớ của bóng đá Việt Nam nhiều năm qua. Ngoài Xuân Mạnh, Quang Hải và Văn Hậu cũng là những cầu thủ Việt Nam hiện tại từng chơi trận đấu ấy.
Tuyển Việt Nam Hàn Quốc ảnh 8Tuyển Việt Nam Hàn Quốc ảnh 9

Truyền thông Indonesia dành sự quan tâm đặc biệt tới đội tuyển Việt Nam. Nhiều người tin rằng Việt Nam và Indonesia là hai đội mạnh nhất giải năm nay.

Tuyển Việt Nam Hàn Quốc ảnh 10

Nguyễn Tài Lộc biểu diễn kỹ thuật trong buổi tập của đội tuyển. Anh thể hiện chưa tốt trong những lần được tung vào sân, khiến hàng công ba cầu thủ nhập tịch của tuyển Việt Nam mới chỉ mạnh trên lý thuyết.
Tuyển Việt Nam Hàn Quốc ảnh 11

Đối đầu Indonesia là trận cầu rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định vé đi tiếp của tuyển Việt Nam. Trận đấu này diễn ra lúc 20h30 ngày mai (3/8) trên sân Pakansari.
Tuyển Việt Nam Hàn Quốc ảnh 12

Xếp hạng bảng A ASEAN Cup hiện tại. Tuyển Việt Nam chỉ đứng thứ ba, có 4 điểm sau 2 lượt trận.
Highlights Việt Nam 0-0 Singapore Tối 31/7, Việt Nam hòa Singapore 0-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

HLV Kim: Đấu Indonesia sân khách rất khó, nhưng phải thắng

Ông Kim Sang-sik thừa nhận trận đấu với Indonesia ngày mai (3/8) sẽ rất khó khăn nhưng tuyển Việt Nam buộc phải giành chiến thắng.

3 giờ trước

Không nhận ra Đình Bắc

Chơi không tốt, bị thay ra ngay phút 40, Nguyễn Đình Bắc đánh mất chính mình trong trận tuyển Việt Nam hòa 0-0 Singapore tại lượt hai bảng A ASEAN Cup 2026.

10 giờ trước

Hòa Singapore chưa hẳn là ác mộng với tuyển Việt Nam

Không thắng đối thủ dưới cơ là Singapore trên sân nhà, trận hòa trên sân Mỹ Đình tối 31/7 vẫn mang tới cho tuyển Việt Nam những điều tích cực.

25:1479 hôm qua

Bước ngoặt vụ Julian Alvarez

Bước ngoặt vụ Julian Alvarez

8 phút trước 20:05 2/8/2026

0

Barcelona chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ Julian Alvarez và sẽ tiếp tục đàm phán với Atletico Madrid nhằm tìm kiếm tiếng nói chung về thương vụ "bom tấn".

Endrick vỡ mộng ở Real Madrid

Endrick vỡ mộng ở Real Madrid

36 phút trước 19:37 2/8/2026

0

Sự xuất hiện của Carlos Espi cùng định hướng chiến thuật của HLV Jose Mourinho khiến Endrick cân nhắc rời Real Madrid theo dạng cho mượn để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên.

Arsenal sẵn sàng chia tay 5 cầu thủ

Arsenal sẵn sàng chia tay 5 cầu thủ

46 phút trước 19:27 2/8/2026

0

Arsenal lên kế hoạch thực hiện cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn nhằm tạo nguồn tài chính cũng như quỹ lương cho hai mục tiêu đình đám là Vinicius Junior và Bruno Guimaraes.

Minh Chiến

từ Bogor, Indonesia

Tuyển Việt Nam Hàn Quốc Nguyễn Quang Hải AFF Cup Đoàn Văn Hậu Son Heung-min Tuyển Việt Nam Indonesia Đình Bắc ASEAN Cup Olympic Hàn Quốc

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý