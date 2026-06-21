Thổ Nhĩ Kỳ rối thêm vì Aktürkoglu

Kerem Aktürkoglu vướng vào tranh cãi lớn sau khi phản ứng gay gắt với chính cổ động viên nhà trong trận Thổ Nhĩ Kỳ thua Paraguay ở World Cup 2026.

Kerem Aktürkoglu bị chỉ trích sau phản ứng gay gắt với cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ ở trận gặp Paraguay.

Nội bộ tuyển Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục căng thẳng sau thất bại trước Paraguay tại World Cup 2026. Tâm điểm lần này là Aktürkoglu, cầu thủ bị chỉ trích dữ dội vì phản ứng không đúng mực với cổ động viên đội nhà.

Sự việc xảy ra ở đầu hiệp hai trận gặp Paraguay hôm 20/6. Aktürkoglu, người trước đó có màn trình diễn nhạt nhòa ở trận gặp Mỹ, bị rút khỏi sân. Quyết định thay người kéo theo những tiếng la ó từ khán đài, khi nhiều cổ động viên không hài lòng với màn thể hiện của cầu thủ chạy cánh này trên hàng công.

Thay vì giữ bình tĩnh, Aktürkoglu phản ứng gay gắt. Theo AS, cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận và buông lời xúc phạm một số cổ động viên. Hình ảnh đó nhanh chóng khiến làn sóng chỉ trích lan rộng, trong bối cảnh tuyển Thổ Nhĩ Kỳ vốn đã chịu nhiều sức ép sau khởi đầu tệ hại tại giải.

Không chỉ dừng ở phản ứng với khán giả, Aktürkoglu còn gây chú ý bởi cách rời sân. Cầu thủ thuộc biên chế Fenerbahçe không ngồi lại trên ghế dự bị, mà đi thẳng vào phòng thay đồ. Anh cũng không chào Barış Yılmaz, người đang đứng ngoài đường biên chờ vào sân thay mình.

Chi tiết này càng khiến dư luận Thổ Nhĩ Kỳ bức xúc. Trên mạng xã hội X, một số cổ động viên kêu gọi HLV Vincenzo Montella loại Aktürkoglu khỏi các đợt triệu tập tiếp theo. Một bài đăng thậm chí viết: “Aktürkoglu rời khỏi tuyển Thổ Nhĩ Kỳ”.

Vụ việc đến vào thời điểm không thể tệ hơn với đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Sau hai thất bại trước Australia và Paraguay, họ đã hết cơ hội đi tiếp tại World Cup 2026, dù vẫn còn một trận vòng bảng phía trước.

Với Aktürkoglu, tranh cãi này khiến hình ảnh của anh xấu đi trong mắt người hâm mộ. Khi đội tuyển sa sút, phản ứng thiếu kiểm soát trước chính cổ động viên nhà chỉ làm bầu không khí thêm nặng nề.