Guler xin lỗi

Tiền vệ Arda Guler không giấu được nỗi thất vọng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ sớm bị loại khỏi World Cup 2026.

Arda Guler gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi World Cup 2026 chỉ sau hai lượt trận.

Thất bại 0-1 trước Paraguay ở lượt trận thứ hai bảng D sáng 20/6 khiến Thổ Nhĩ Kỳ chính thức dừng bước tại World Cup 2026. Sau hai trận toàn thua trước Australia và Paraguay, đội bóng của HLV Vincenzo Montella chưa ghi được bàn thắng nào và không còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp.

Sau trận đấu, Arda Guler trở thành tâm điểm chú ý khi gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Tiền vệ đang khoác áo Real Madrid thừa nhận đội tuyển đã không đáp ứng được kỳ vọng lớn lao từ quê nhà.

"Chúng tôi rất buồn và xấu hổ. Chúng tôi xin lỗi tất cả người hâm mộ. Chúng tôi đang thi đấu cho những CLB lớn và lẽ ra phải thể hiện được điều đó trên sân, nhưng đã không làm được", Guler chia sẻ.

Ngôi sao 21 tuổi cũng cho biết muốn sớm quên đi kỳ World Cup đáng thất vọng này. Theo Guler, Thổ Nhĩ Kỳ nhận bàn thua quá sớm trước Paraguay và không thể tìm ra cách xoay chuyển tình thế dù được chơi hơn người trong cả hiệp hai sau khi Miguel Almiron nhận thẻ đỏ.

Nỗi thất vọng bao trùm các tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ khi giấc mơ World Cup khép lại chỉ sau hai lượt trận.

Thủ môn Ugurcan Cakir cũng lên tiếng nhận trách nhiệm sau khi đội tuyển bị loại. Anh gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và thừa nhận toàn đội đã không thể đáp ứng những kỳ vọng được đặt ra trước giải đấu.

"Tôi xin lỗi đất nước của mình. Chúng tôi muốn mang lại niềm tự hào cho người dân nhưng đã không thể làm được. Kỳ vọng rất lớn và chúng tôi đã không đạt được điều đó", Cakir nói.

Trong khi đó, HLV Vincenzo Montella bảo vệ các học trò bất chấp kết quả thất vọng. Nhà cầm quân người Italy khẳng định các cầu thủ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng và cống hiến tất cả những gì có thể.

Montella cũng từ chối đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào. Ông cho rằng những cầu thủ được triệu tập đều là những người tốt nhất của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ ở thời điểm hiện tại.

World Cup 2026 khép lại theo cách cay đắng với Thổ Nhĩ Kỳ. Sau 24 năm chờ đợi ngày trở lại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, đội tuyển này phải rời giải ngay sau hai lượt trận đầu tiên với thành tích không ghi được bàn thắng nào.