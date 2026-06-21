Góc quay 2 lần gây tranh cãi ở trận đấu của Nhật tại World Cup

Tình huống bóng chưa qua vạch vôi trong trận đấu của Nhật Bản gợi nhớ tình huống của chính đội bóng châu Á với Tây Ban Nha 4 năm trước.

Vài milimet là khoảng cách khiến Nhật Bản không có bàn thắng ở phút thứ 10 khi gặp Tunisia. Ảnh: BBC.

Vạch vôi của cầu môn lại gây chú ý khi tuyển Nhật Bản vượt qua Tunisia với tỷ số 4-0.

Ở phút thứ 10 trận đấu, cú dứt điểm của Ayase Ueda bị cản phá. Thủ môn Tunisia Aymen Dahmen đã cứu thua xuất sắc, khi đưa tay đẩy trái bóng ra ngoài.

Dù mọi góc quay đều cho thấy bóng gần như đã nằm trọn trong gôn, công nghệ goal-line lập tức xác định chưa có bàn thắng. Những góc quay giả lập sau đó cho thấy bóng chỉ còn vài milimet nữa là đi hoàn toàn qua vạch vôi.

Với công nghệ goal-line, trọng tài sẽ ngay lập tức nhận được tín hiệu nếu bóng đã qua vạch, và tình huống tương tự không cần đến VAR.

Ở góc quay bình thường, cả 2 tình huống đều tạo cảm giác bóng đã qua khỏi vạch.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Nhật Bản dính vào tranh cãi liên quan vị trí bóng tại World Cup. Bốn năm trước tại Qatar, đội bóng xứ Mặt Trời mọc từng là tâm điểm chú ý ở chiều ngược lại.

Tại bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trước Tây Ban Nha, Kaoru Mitoma đã cứu một quả bóng tưởng như đã lăn hết qua vạch biên ngang, rồi căng ngược vào trong để Ao Tanaka ghi bàn. Trọng tài ban đầu từ chối bàn thắng vì cho rằng bóng đã ra ngoài sân.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Fernando Guerrero (Mexico) đã công nhận bàn thắng. Để đảo ngược quyết định trên sân, VAR cần bằng chứng rõ ràng cho thấy một phần quả bóng còn nằm trên vạch vôi, kể cả khi đó chỉ là phần cong của bóng đè lên vạch chứ không nhất thiết phải chạm đất. Hình ảnh từ camera đặt ngang vạch biên cuối cùng đã chứng minh điều đó.

Bàn thắng góp công lớn giúp Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha 2-1, qua đó đẩy Đức rời World Cup 2022 ngay từ vòng bảng dù đối thủ này thắng Costa Rica ở trận cùng giờ.

Điểm khác biệt giữa hai tình huống nằm ở công nghệ được sử dụng. Năm 2022, quyết định dựa vào hình ảnh từ camera đặt sát vạch vôi và sự can thiệp của VAR, quá trình xử lý kéo dài hơn 2 phút và từng bị chỉ trích vì FIFA chậm công bố hình ảnh bằng chứng cho người hâm mộ.

Trong tình huống xảy ra sáng nay, khung thành và quả bóng thi đấu đều có những cảm biến, giúp hệ thống goal-line đưa ra kết quả tức thời mà không cần chờ VAR phân tích từng góc quay.

Sự xuất hiện của các góc quay cận cảnh, tốc độ cao trên truyền hình từng khiến nhiều khán giả tin rằng bóng đã ra ngoài sân ở cả hai tình huống, dù thực tế ngược lại. Nguyên nhân nằm ở góc đặt máy quay. Khi camera không đặt thẳng hàng với vạch vôi, mắt thường rất dễ bị đánh lừa về vị trí thực sự của quả bóng.

Vị trí bóng chỉ được xác định chính xác khi nhìn từ góc chính trên cao. Ảnh: James Sharpe.

Đây cũng là lý do giới chuyên môn đánh giá công nghệ goal-line bằng chip cảm biến chính xác hơn nhiều so với việc chỉ dựa vào hình ảnh camera truyền hình thông thường, bởi hệ thống đo đạc bằng dữ liệu thay vì phán đoán qua hình ảnh hai chiều.

Với chiến thắng trước Tunisia, Nhật Bản vươn lên vị trí thứ hai bảng F, trong khi Tunisia chính thức bị loại khỏi World Cup 2026 sau 2 trận toàn thua.