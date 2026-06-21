Brooklyn Beckham làm gì để có 11 triệu USD

Theo Celebrity Net Worth, giá trị tài sản ròng của Brooklyn ước tính vào khoảng 10 triệu USD . Mặc dù lớn lên trong một gia đình nổi tiếng với cha là cựu danh thủ David Beckham và mẹ là siêu mẫu, nhà thiết kế thời trang Victoria, phần lớn tài sản của Brooklyn đến từ các dự án kinh doanh riêng. Anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò nhiếp ảnh gia và người mẫu, xuất hiện trên các ấn phẩm như Vogue Trung Quốc, Miss Vogue, Interview và Dazed Korea. Trong những năm gần đây, Brooklyn đã chuyển hướng sang lĩnh vực ẩm thực và mạng xã hội, định vị mình là một người sáng tạo nội dung về ẩm thực.

Con trai cả của Beckham cũng là người sáng lập thương hiệu tương ớt Hot23 của riêng mình. Hot23 đã hợp tác với các công ty lớn như Barilla Pasta thông qua các thỏa thuận thương hiệu và nội dung được tài trợ.

Gần đây, theo nguồn tin của Daily Mail, Brooklyn Beckham được cho là nhận thù lao khoảng 1 triệu USD từ video quảng bá ứng dụng giao đồ ăn. Trong đó, anh đã xuất hiện trong đoạn quảng cáo với lời thoại: "Có lẽ bạn đang thắc mắc vì sao tôi xem FIFA World Cup 2026 ở nhà. Không phải vì tôi không có vé. Ừm, là vì… chuyện dài lắm". Sau đó, Brooklyn trao lại những tấm vé của mình cho tài xế giao hàng và nói: "Những tấm vé này có thể dành cho người khác. Hãy để chúng ở một nơi vui vẻ".

Trước đó, theo ước tính của Mirror, Brooklyn được trả hơn 130.000 USD với mỗi bài đăng trên trang cá nhân. Brooklyn còn được nhiều nhãn hàng, thương hiệu thời trang mời hợp tác, trong đó có BMW, Huawei... Hay vào năm 2021, nam người mẫu ký hợp đồng làm mẫu cho Superdry trị giá 1,3 triệu USD .

Năm 2025, vợ chồng anh mạnh tay chi 10,5 triệu bảng Anh (khoảng 14 triệu USD ) sở hữu tổ ấm tại Hollywood. Cặp sao từng thuê nhà tại khu vực này trước khi quyết định tậu biệt thự để ổn định cuộc sống. Dựa trên thông tin từ tài liệu bất động sản, ngôi nhà gồm 5 phòng ngủ, 6 phòng tắm, cùng nhiều khu vực tiện nghi như rạp chiếu phim, phòng tập thể dục và hồ bơi vô cực.

Theo Celebrity Net Worth, con gái tỷ phú Nelson Peltz có khối tài sản đến 50 triệu USD , giàu gấp 5 lần Brooklyn Beckham. Trong khi đó, tổng tài sản của David và Victoria là 673 triệu USD .

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.