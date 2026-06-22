Cape Verde lại tạo địa chấn ở World Cup

Sáng 22/6, Cape Verde tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích bằng kết quả hòa 2-2 ở cuộc chạm trán Uruguay thuộc bảng H World Cup 2026.

Trận đấu tại sân vận động Miami mở đầu bằng một cơn địa chấn khi Kevin Pina ghi bàn thắng lịch sử cho Cape Verde ở phút 21. Từ quả đá phạt trực tiếp ở khoảng cách hơn 30 mét, anh tung cú dứt điểm sấm sét đưa bóng xuyên qua hàng rào và găm thẳng vào góc lưới, mở tỷ số 1-0 cho đại diện châu Phi.

Bị dội gáo nước lạnh, Uruguay dồn toàn lực tấn công và tạo ra sức ép nghẹt thở. Phải đến phút 44, nỗ lực của "La Celeste" mới được đền đáp. Sau pha đánh đầu dội cột dọc của Bentancur, Maxi Araujo có mặt đúng lúc đánh đầu bồi gỡ hòa 1-1.

Chỉ hai phút sau, Uruguay hoàn tất cú ngược dòng chớp nhoáng khi Agustin Canobbio đệm bóng cận thành từ đường dọn cỗ của chính Araujo, nâng tỷ số lên 2-1 trước khi hiệp một khép lại.

Bước sang hiệp hai, kịch bản khó tin tiếp tục lặp lại. Phút 61, hậu vệ Olivera của Uruguay mắc sai lầm tai hại với đường chuyền hỏng ngang sân. Helio Varela nhanh chóng băng xuống, vượt qua thủ thành Muslera và dứt điểm vào lưới trống, san bằng tỷ số 2-2 cho Cape Verde.

Phút 68, Uruguay đưa được bóng vào lưới lần thứ ba nhưng VAR từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị. Trong những phút cuối, đoàn quân của Marcelo Bielsa liên tục bắn phá khung thành đối phương. Tuy nhiên, các cú dứt điểm uy lực của Valverde hay tình huống không chiến của Bentancur đều không thể vượt qua sự lăn xả của hàng phòng ngự Cape Verde.