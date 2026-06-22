Sai lầm đẩy Uruguay vào thế khó ở bảng H

Sai lầm của hàng thủ khiến Uruguay đánh rơi chiến thắng trước Cape Verde và tự đẩy mình vào thế khó ở bảng H World Cup 2026.

Cape Verde một lần nữa tạo nên cơn địa chấn Bàn gỡ 2-2 của Helio Varela trước Uruguay tại lượt hai bảng H sáng 22/6 giúp đại diện châu Phi tiếp tục có điểm tại World Cup 2026.

Sáng 22/6, Uruguay bước vào lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Thế nhưng tại Miami, đội bóng của HLV Marcelo Bielsa lại khiến người hâm mộ thất vọng khi bị tân binh Cape Verde cầm hòa 2-2 trong trận đấu mà họ nhiều lần tự làm khó chính mình.

Đây tiếp tục là màn trình diễn đáng lo ngại của đại diện Nam Mỹ. Sau khi chỉ có được 1 điểm ở trận mở màn, Uruguay cần chiến thắng để tránh rơi vào tình thế bất lợi trước cuộc đối đầu với Tây Ban Nha ở lượt cuối. Tuy nhiên, những sai lầm cá nhân đã khiến họ bỏ lỡ cơ hội.

Cape Verde tạo nên bất ngờ ngay đầu trận nhờ bước ngoặt đến từ Kevin Pina. Tiền vệ này thực hiện cú đá phạt từ khoảng cách xa, đưa bóng găm thẳng vào góc thấp khung thành. Thủ môn Fernando Muslera hoàn toàn bất lực nhìn bóng đi vào lưới. Đó cũng là bàn đầu tiên trong lịch sử của Cape Verde tại một kỳ World Cup, đánh dấu cột mốc đáng nhớ cho đội tuyển lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đội bóng châu Phi là bất ngờ lớn nhất bảng H. Ảnh: Reuters.

Bị dội gáo nước lạnh, Uruguay vùng lên mạnh mẽ. Sức ép liên tục giúp họ lật ngược tình thế trước khi hiệp một khép lại. Maximiliano Araujo và Agustin Canobbio lần lượt ghi bàn để đưa "La Celeste" vượt lên dẫn 2-1. Khi ấy, mọi thứ dường như đã nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò Bielsa.

Tuy nhiên, bi kịch lại đến từ chính những sai lầm sơ đẳng nơi hàng phòng ngự. Trong tình huống tưởng chừng không có gì nguy hiểm, hậu vệ Mathias Olivera thực hiện đường chuyền ngang bất cẩn về phần sân nhà.

Muslera băng ra xử lý nhưng lại lúng túng, tạo cơ hội để Helio Varela cướp bóng và ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Cape Verde. Đó là pha bóng khiến các cầu thủ Uruguay chết lặng, còn đội bóng châu Phi vỡ òa cảm xúc.

Bàn thua này không chỉ khiến Uruguay đánh mất 2 điểm quý giá mà còn làm thay đổi hoàn toàn cục diện bảng H. Sau hai lượt trận, Tây Ban Nha dẫn đầu với 4 điểm và đang có lợi thế lớn nhất. Uruguay và Cape Verde cùng có 2 điểm, trong khi Saudi Arabia vẫn còn cơ hội cạnh tranh.

Uruguay phải thắng Tây Ban Nha ở lượt cuối để tự định đoạt quyền đi tiếp. Ảnh: Reuters.

Điều đó đồng nghĩa Uruguay sẽ phải bước vào trận quyết đấu với Tây Ban Nha ở lượt cuối trong tình trạng không còn quyền tự quyết tuyệt đối. Nếu giành chiến thắng, họ chắc chắn đi tiếp. Nhưng một kết quả hòa hoặc thất bại có thể khiến đội bóng từng hai lần vô địch thế giới phải thấp thỏm chờ đợi các diễn biến ở trận đấu còn lại.

Trong khi Uruguay đối mặt áp lực lớn, Cape Verde tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình. Sau trận hòa Tây Ban Nha ở ngày ra quân, đại diện châu Phi lại khiến một ông lớn khác phải ôm hận.

Hai điểm sau hai lượt trận giúp "Cá mập xanh" duy trì cơ hội tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất World Cup 2026. Lượt cuối, họ sẽ gặp Saudi Arabia trong một trận đấu được dự đoán khó lường.

Với Uruguay, trận hòa tại Miami là lời cảnh báo rõ ràng. Ở sân chơi khắc nghiệt như World Cup, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ khiến mọi tính toán đổ vỡ. Và lần này, chính những sai lầm khó tin nơi hàng thủ đã đẩy đội bóng của Marcelo Bielsa vào tình thế đầy rủi ro trước vòng đấu quyết định.