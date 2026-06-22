Tây Ban Nha khác hẳn khi có Yamal

Lamine Yamal ghi bàn chỉ sau 10 phút trong lần đầu đá chính tại World Cup 2026, mở ra chiến thắng 4-0 giúp Tây Ban Nha lấy lại dáng dấp của một ứng viên lớn.

Lamine Yamal ghi bàn chỉ sau 10 phút trong lần đầu đá chính tại World Cup 2026.

Tây Ban Nha cần một trận thắng tưng bừng 4-0 như trước Saudi Arabia. Sau trận hòa 0-0 trước Cape Verde ở lượt trận ra quân, đội bóng của HLV Luis de la Fuente bị đặt dấu hỏi về sức bật, sự sắc bén và khả năng giải quyết những trận đấu tưởng như nằm trong tầm kiểm soát.

Trước Saudi Arabia tối 21/6, câu trả lời đến từ Lamine Yamal.

Yamal hay thế nào trong lần đá chính tại World Cup

Cầu thủ 18 tuổi của Barcelona lần đầu đá chính tại World Cup và chỉ mất 10 phút để tạo dấu ấn. Từ đường căng ngang mạnh của Mikel Oyarzabal bên cánh trái, Yamal xuất hiện ở cột xa, không bị theo kèm và trượt người dứt điểm chính xác.

Một pha bóng đơn giản về hình thức, nhưng rất rõ về giá trị: di chuyển đúng lúc, chọn đúng điểm rơi và kết thúc lạnh lùng.

Bàn thắng ấy lập tức thay đổi bầu không khí của Tây Ban Nha. Những áp lực từ trận ra quân được cởi bỏ. Các đường bóng trở nên nhanh hơn. Cự ly phối hợp mạch lạc hơn. Saudi Arabia cũng không còn nhiều thời gian để kéo trận đấu vào thế giằng co.

Yamal giúp Tây Ban Nha chơi sắc nét hơn trong chiến thắng 4-0 trước Saudi Arabia.

Điều khiến màn trình diễn của Yamal đáng chú ý không chỉ là bàn mở tỷ số. Trong hiệp một, anh là cầu thủ Tây Ban Nha hoạt động nổi bật nhất trên hàng công.

Yamal có một quả tạt sâu hướng đến Alex Baena, khiến hàng thủ Saudi Arabia gặp khó. Anh thử sức bằng cú sút xa đưa bóng đi hơi cao. Yamal cũng thực hiện quả phạt góc tìm đến Dani Olmo ở vị trí thuận lợi, dù cú dứt điểm sau đó của đồng đội không thành công.

Những tình huống ấy cho thấy Yamal không chỉ là cầu thủ chạy cánh chờ bóng để tạo đột biến. Anh tham gia trực tiếp vào cách Tây Ban Nha triển khai tấn công.

Khi có bóng, Yamal kéo giãn hàng thủ đối phương. Khi không có bóng, anh vẫn tạo ra mối đe dọa bằng cách chọn vị trí và mở ra khoảng trống cho đồng đội.

Đó là điều Tây Ban Nha thiếu ở trận hòa Cape Verde. Khi ấy, Yamal chỉ có 19 phút thi đấu vì đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo trái gặp hồi tháng 4. Anh chưa đủ thời gian để tạo khác biệt.

Trước Saudi Arabia, dù chưa đạt thể trạng tốt nhất, Yamal vẫn làm thay đổi diện mạo đội bóng.

Sau bàn mở tỷ số, cầu thủ 18 tuổi tiếp tục gây sức ép. Anh suýt đặt Baena vào thế thuận lợi nếu thủ môn Mohammed Al-Owais không kịp can thiệp. Sau cú đúp của Oyarzabal, Yamal còn có cơ hội ghi bàn thứ hai bằng cú cứa lòng từ khoảng cách khoảng 18 mét, nhưng Al-Owais đã cứu thua xuất sắc.

Ở tuổi 18 năm 343 ngày, Yamal trở thành cầu thủ trẻ thứ tám ghi bàn trong lịch sử World Cup.

Hơn cả một cầu thủ tấn công

Yamal cũng để lại dấu ấn ở khía cạnh ít được nhắc hơn: phòng ngự. Gần cuối hiệp một, anh phá vỡ một bài phối hợp phạt góc của Saudi Arabia. Đó không phải khoảnh khắc nổi bật như bàn thắng, nhưng cho thấy sự nghiêm túc của Yamal trong cấu trúc chung. Anh không đứng ngoài hệ thống. Anh làm việc như một phần của tập thể.

Tất nhiên, màn trình diễn này chưa phải phiên bản hoàn hảo nhất của Yamal. Có tình huống anh không thể bứt tốc trọn vẹn trong pha phản công. Chi tiết đó phần nào lý giải quyết định rút Yamal ra nghỉ sau hiệp một của HLV De la Fuente. Tây Ban Nha đã kiểm soát trận đấu. Việc giữ sức cho Yamal là lựa chọn hợp lý, nhất là khi đội bóng còn trận cuối vòng bảng gặp Uruguay.

Dù chỉ chơi 45 phút, Yamal vẫn kịp ghi tên mình vào lịch sử. Ở tuổi 18 năm 343 ngày, anh trở thành cầu thủ trẻ thứ tám ghi bàn tại World Cup. Anh cũng là cầu thủ thứ hai từ 18 tuổi trở xuống mở tỷ số trong một trận đấu ở giải đấu này. Người còn lại là Pele, khi mới 17 tuổi, trong trận Brazil gặp Wales năm 1958.

Những cột mốc ấy làm nổi bật tầm vóc của Yamal. Nhưng giá trị lớn nhất của anh trước Saudi Arabia nằm ở tác động trực tiếp lên lối chơi Tây Ban Nha. Đội bóng của De la Fuente không chỉ thắng 4-0. Họ thắng với diện mạo sáng sủa hơn, tốc độ hơn và giàu sức sát thương hơn.

Một trận đấu không đủ để kết luận mọi thứ. Nhưng 45 phút ở Atlanta đủ để nhắc World Cup rằng Yamal không chỉ là tài năng trẻ được kỳ vọng. Anh đã có khả năng tạo ảnh hưởng thật sự ở sân khấu lớn nhất.

Với Tây Ban Nha, đó có thể là tín hiệu quan trọng nhất sau hai lượt trận. Khi Yamal có mặt từ đầu, đội bóng này trở nên khác hẳn.