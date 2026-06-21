Tây Ban Nha mạo hiểm với Yamal

Tối 21/6, nhiều khả năng Lamine Yamal đá chính cho tuyển Tây Ban Nha ở trận đấu với Saudi Arabia thuộc bảng H World Cup 2026.

Bất chấp những hoài nghi về tình trạng thể lực của ngôi sao thuộc biên chế Barcelona, HLV Luis de la Fuente khẳng định Yamal hiện vẫn ổn và sẽ được sử dụng linh hoạt tùy theo diễn biến trong cuộc đối đầu với đại diện châu Á.

Đây là động thái nhằm dập tắt các tin đồn chấn thương, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của Yamal trong sơ đồ chiến thuật của "La Roja". Theo ghi nhận từ Sport , không chỉ Yamal, tiền vệ Dani Olmo dự kiến cũng được điền tên vào đội hình xuất phát trong trận đấu với Saudi Arabia.

Việc tung bộ đôi tấn công này vào sân ngay từ đầu cho thấy ý đồ chơi áp đặt của ban huấn luyện "La Roja" nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm, giải quyết bài toán hiệu quả hàng công vốn chưa được thanh thoát ở trận hòa 0-0 Cape Verde hôm 15/6.

Áp lực giành điểm đối với thầy trò De la Fuente hiện cực kỳ lớn. Sau trận hòa ở ngày ra quân, Tây Ban Nha cũng chỉ có 1 điểm cùng với Uruguay, Saudi Arabia và Cape Verde. Cục diện bảng H đang ở thế cân bằng tuyệt đối, khiến mỗi bàn thắng và điểm số ở lượt trận này đều mang tính chất quyết định.

Sức hấp dẫn mang tên Yamal Lamine Yamal không chỉ là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Tây Ban Nha mà còn là một trong những gương mặt được chờ đợi nhất tại World Cup 2026 nhờ tài năng đặc biệt.