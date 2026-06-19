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Thể thao World Cup 2026

Yamal suýt bị phạt vì mải đi chơi

  • Thứ sáu, 19/6/2026 01:30 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Lamine Yamal suýt chút nữa đã phải nhận án phạt từ ban huấn luyện đội tuyển Tây Ban Nha vì lỗi đi trễ.

Yamal suýt phải nộp phạt vì về trễ. Ảnh: Reuters.

Sau trận hòa gây thất vọng 1-1 trước Cape Verde ở ngày ra quân bảng H tại World Cup 2026 hôm 15/6, HLV Luis de la Fuente quyết định cho các tuyển thủ Tây Ban Nha nghỉ ngơi một ngày để giải tỏa áp lực trước khi bước vào giai đoạn quan trọng của vòng bảng.

Trong khi phần lớn cầu thủ chỉ di chuyển quanh khu vực đóng quân tại Chattanooga, Lamine Yamal lại chọn cách tận hưởng ngày nghỉ cùng gia đình ở Nashville.

Ngôi sao 18 tuổi của Barcelona đi cùng mẹ, bạn gái và một số người bạn thân, đồng thời ghé nhà hàng Ba Tư để thưởng thức các món ăn trứ danh.

Tuy nhiên, chuyến đi này suýt khiến Yamal phải trả giá. Nashville cách địa điểm đóng quân của tuyển Tây Ban Nha khoảng hai giờ lái xe. Vì vậy, tiền đạo mang áo số 10 chỉ trở về trung tâm huấn luyện ít phút trước thời hạn 21h mà HLV De la Fuente quy định.

Theo Mundo Deportivo, nếu đến muộn sau thời điểm này, Yamal sẽ bị phạt 2.000 euro. Đây là một trong những quy định kỷ luật nội bộ được tuyển Tây Ban Nha áp dụng trong thời gian tham dự World Cup 2026.

Ngày nghỉ của Yamal chưa dừng lại ở đó. Theo truyền thông Tây Ban Nha, cầu thủ trẻ gặp đôi chút rắc rối khi quay lại trung tâm huấn luyện do các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Anh phải nhờ lực lượng bảo vệ của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha hỗ trợ mới có thể vào bên trong đúng giờ.

Không chỉ Yamal, nhiều tuyển thủ khác cũng tranh thủ tận hưởng ngày nghỉ theo cách riêng. Bộ ba Alex Baena, Alejandro Grimaldo và Marc Cucurella dành buổi sáng để chơi golf trước khi tham quan thành phố vào buổi chiều.

Eric Garcia và Dani Olmo đi mua sắm tại trung tâm thương mại, còn Aymeric Laporte ghé một khu cửa hiệu gần trại huấn luyện.

Tây Ban Nha sẽ trở lại tập luyện để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Saudi Arabia vào ngày 21/6. Sau cú sảy chân trước Cape Verde, đoàn quân của HLV De la Fuente cần một chiến thắng để tránh rơi vào thế khó tại bảng H.

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Đào Trần

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