Động thái mới của FIFA với Iran

  • Thứ tư, 6/5/2026 06:41 (GMT+7)
FIFA mời Liên đoàn bóng đá Iran đến Zurich (Thuỵ Sĩ) trước ngày 20/5 để làm rõ công tác chuẩn bị World Cup trong bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang.

FIFA mời Iran đến trụ sở làm việc tại Thuỵ Sĩ.

Theo ESPN, FIFA đã gửi lời mời chính thức tới Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI), yêu cầu cử đại diện tới trụ sở tại Zurich trước ngày 20/5 nhằm thảo luận về việc tham dự World Cup 2026. Động thái này diễn ra trong bối cảnh sự hiện diện của Iran tại giải đấu từng bị nghi ngờ sau khi xung đột giữa Mỹ và Israel bùng phát tại Trung Đông từ tháng 2.

World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11/6 đến 19/7, khiến các yếu tố chính trị trở nên đặc biệt nhạy cảm. Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trấn an dư luận khi khẳng định Iran vẫn tham dự đúng kế hoạch. Phát biểu tại Đại hội FIFA ở Vancouver, ông nhấn mạnh: "Trước hết, tôi muốn xác nhận rằng Iran chắc chắn sẽ tham dự World Cup 2026. Và họ sẽ thi đấu tại Mỹ theo đúng kế hoạch".

Trước đó, phái đoàn Iran là bên duy nhất vắng mặt tại Đại hội FIFA do vướng mắc với cơ quan nhập cảnh Canada.

Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj cùng các cộng sự đã phải quay về nước sau khi bị từ chối nhập cảnh, trong bối cảnh Canada coi những cá nhân liên quan đến IRGC là không đủ điều kiện vào lãnh thổ.

Sự cố này khiến Iran chủ động đề nghị làm việc trực tiếp với FIFA để giải quyết các vấn đề phát sinh trước thềm giải đấu. Dù còn nhiều biến số ngoài sân cỏ, FIFA vẫn giữ lập trường rõ ràng rằng World Cup 2026 sẽ không thiếu Iran.

Theo lịch, Iran sẽ đóng quân tại Tucson (bang Arizona) và thi đấu ở bảng G cùng New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Trận ra quân của họ diễn ra ngày 16/6 tại Los Angeles.

FIFA lại gây tranh cãi

Làn sóng chỉ trích hướng về FIFA và Adidas khi quả bóng World Cup 2026 có giá bán lên tới 130 bảng và được sản xuất bởi những công nhân nhận mức lương chỉ khoảng 26 bảng mỗi tuần.

Doanh thu kỷ lục của World Cup 2026

World Cup 2026 lập kỷ lục doanh thu 11 tỷ euro, biến giải đấu thành cỗ máy hái ra tiền lớn nhất lịch sử FIFA.

Số phận tuyển Iran ở World Cup 2026

Chủ tịch FIFA khẳng định tuyển Iran vẫn tham dự World Cup 2026 bất chấp những biến động ngoài sân cỏ.

Nhìn lại nhân sự tuyến giữa Argentina, người hâm mộ có quyền ngao ngán Messi và các đồng đội khó lòng bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026 khi những vấn đề nơi tuyến giữa đội bóng đang ngày một lộ ra.

Đào Trần

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

Tiền đạo người Thụy Điển, Viktor Gyökeres tạo dấu ấn toàn diện, trở thành điểm tựa giúp Arsenal vượt qua thời khắc quyết định ở Champions League.

Hành trình của tiền đạo Antoine Griezmann tại Atletico Madrid đi đến hồi kết với nhiều tiếc nuối, khi chân sút người Pháp không thể hoàn thành giấc mơ giành danh hiệu lớn cùng đội bóng thủ đô Tây Ban Nha.

