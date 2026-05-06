Động thái mới của FIFA với Iran

FIFA mời Liên đoàn bóng đá Iran đến Zurich (Thuỵ Sĩ) trước ngày 20/5 để làm rõ công tác chuẩn bị World Cup trong bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang.

Theo ESPN, FIFA đã gửi lời mời chính thức tới Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI), yêu cầu cử đại diện tới trụ sở tại Zurich trước ngày 20/5 nhằm thảo luận về việc tham dự World Cup 2026. Động thái này diễn ra trong bối cảnh sự hiện diện của Iran tại giải đấu từng bị nghi ngờ sau khi xung đột giữa Mỹ và Israel bùng phát tại Trung Đông từ tháng 2.

World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11/6 đến 19/7, khiến các yếu tố chính trị trở nên đặc biệt nhạy cảm. Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trấn an dư luận khi khẳng định Iran vẫn tham dự đúng kế hoạch. Phát biểu tại Đại hội FIFA ở Vancouver, ông nhấn mạnh: "Trước hết, tôi muốn xác nhận rằng Iran chắc chắn sẽ tham dự World Cup 2026. Và họ sẽ thi đấu tại Mỹ theo đúng kế hoạch".

Trước đó, phái đoàn Iran là bên duy nhất vắng mặt tại Đại hội FIFA do vướng mắc với cơ quan nhập cảnh Canada.

Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj cùng các cộng sự đã phải quay về nước sau khi bị từ chối nhập cảnh, trong bối cảnh Canada coi những cá nhân liên quan đến IRGC là không đủ điều kiện vào lãnh thổ.

Sự cố này khiến Iran chủ động đề nghị làm việc trực tiếp với FIFA để giải quyết các vấn đề phát sinh trước thềm giải đấu. Dù còn nhiều biến số ngoài sân cỏ, FIFA vẫn giữ lập trường rõ ràng rằng World Cup 2026 sẽ không thiếu Iran.

Theo lịch, Iran sẽ đóng quân tại Tucson (bang Arizona) và thi đấu ở bảng G cùng New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Trận ra quân của họ diễn ra ngày 16/6 tại Los Angeles.

