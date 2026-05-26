Mallorca và bi kịch của một 'vua gánh team'

RCD Mallorca xuống hạng dù Vedat Muriqi ghi tới 23 bàn, một nghịch lý cho thấy bóng đá đôi khi không vận hành theo logic thông thường.

Có những mùa giải mà một tiền đạo ghi 23 bàn đủ để biến đội bóng thành hiện tượng. Nhưng với Mallorca, chừng đó vẫn không đủ để ở lại La Liga.

Vedat Muriqi làm gần như mọi thứ có thể. Tiền đạo người Kosovo gồng gánh hàng công Mallorca suốt mùa giải bằng những bàn thắng, những pha làm tường và cả thứ tinh thần chiến đấu quen thuộc. 23 bàn thắng là con số quá lớn với một CLB không thuộc nhóm cạnh tranh vé châu Âu.

Nhưng cuối cùng, Mallorca vẫn xuống hạng.

Điều khiến câu chuyện này trở nên cay đắng hơn nằm ở chỗ La Liga mùa này chứng kiến những nghịch lý rất khó giải thích. Getafe chỉ ghi 32 bàn cả mùa nhưng vẫn giành vé dự UEFA Conference League. Trong khi Mallorca sở hữu một trong những chân sút hiệu quả nhất giải đấu lại phải rời hạng đấu cao nhất Tây Ban Nha.

Bóng đá vốn không phải môn thể thao được quyết định hoàn toàn bằng logic thống kê. Một cá nhân xuất sắc đôi khi vẫn bất lực nếu tập thể phía sau không đủ ổn định.

Mallorca ghi bàn không tệ. Vấn đề của họ nằm ở chỗ đội bóng quá phụ thuộc vào Muriqi. Khi tiền đạo này không nổ súng, Mallorca gần như mất luôn phương án tấn công. Sự chênh lệch giữa đóng góp của Muriqi và phần còn lại của hàng công phản ánh rõ sự mất cân bằng trong cách vận hành của đội bóng.

Trong nhiều trận đấu, Mallorca vẫn chơi lì lợm và đủ khó chịu. Nhưng La Liga chưa bao giờ là giải đấu dễ tồn tại chỉ bằng tinh thần chiến đấu. Những đội bóng trụ hạng thành công thường phải biết cách tích lũy điểm số ngay cả khi chơi không hay.

Getafe là ví dụ rõ nhất. 32 bàn thắng nghe như thống kê của một đội đua trụ hạng, nhưng họ lại giành vé châu Âu nhờ khả năng kiểm soát trận đấu, phòng ngự và tận dụng tối đa từng khoảnh khắc nhỏ. Đó là kiểu thực dụng khắc nghiệt mà nhiều đội bóng nhỏ ở La Liga buộc phải theo đuổi để tồn tại.

Mallorca thì khác. Họ có một tiền đạo đủ sức tạo ra khác biệt, nhưng lại thiếu sự ổn định để biến những bàn thắng ấy thành điểm số quyết định.

Bi kịch của Muriqi nằm ở chỗ anh đã làm đúng vai trò của một trung phong. 23 bàn thắng với một CLB như Mallorca là thành tích đáng nể trong bất kỳ mùa giải nào. Nhưng bóng đá hiện đại ngày càng cho thấy một sự thật lạnh lùng: một cá nhân có thể cứu một trận đấu, nhưng rất khó cứu cả mùa giải.

Và thế là Mallorca xuống hạng trong mùa giải mà họ sở hữu chân sút hay nhất của mình.

Đó cũng là điều khiến La Liga luôn khó đoán. Đôi khi, đội ghi ít bàn hơn lại sống sót. Còn đội có ngôi sao lớn nhất vẫn phải ra đi trong tiếc nuối.