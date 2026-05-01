Doanh thu kỷ lục của World Cup 2026

  • Thứ sáu, 1/5/2026 06:49 (GMT+7)
World Cup 2026 lập kỷ lục doanh thu 11 tỷ euro, biến giải đấu thành cỗ máy hái ra tiền lớn nhất lịch sử FIFA.

FIFA vừa công bố báo cáo tài chính cho chu kỳ World Cup 2023-2026, với tổng doanh thu lên tới 11 tỷ euro. Đây là con số chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Riêng thời điểm diễn ra vòng chung kết dự kiến mang về 7,7 tỷ euro, tăng 73% so với World Cup 2022 tại Qatar.

Động lực chính cho cú nhảy vọt này đến từ việc mở rộng số đội tham dự từ 32 lên 48, kéo theo số trận đấu tăng đáng kể và bản quyền truyền hình leo thang. Bên cạnh đó, FIFA cũng tận dụng tối đa các nền tảng số để gia tăng nguồn thu.

Tuy nhiên, nguồn thu lớn nhất đến từ bán vé, đặc biệt vé VIP. FIFA ước tính thu về khoảng 2,5 tỷ euro từ hạng mục này, hơn 3 lần so với World Cup 2022. Nhu cầu khổng lồ tại thị trường Bắc Mỹ, cùng mô hình bán vé linh hoạt, đẩy giá vé trận chung kết lên tới 9.300 euro.

Ở chiều ngược lại, FIFA vẫn triển khai các gói vé giá mềm, chỉ từ 50 USD cho người hâm mộ theo dõi một đội tuyển xuyên suốt giải đấu, nhằm đảm bảo tính đại chúng.

Doanh thu từ tài trợ và marketing cũng bùng nổ, đạt 2,3 tỷ USD, vượt xa mức 1,5 tỷ USD của kỳ trước. Sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn cùng tiềm lực tài chính mạnh của thị trường Mỹ chứng minh quyết định trao quyền đăng cai cho Mỹ, Mexico và Canada là bước đi đúng đắn.

Với đà tăng trưởng này, World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá, mà còn là cỗ máy kiếm tiền khổng lồ của FIFA.

Người hùng U17 World Cup của Indonesia đạp đối thủ thô bạo Hôm 19/4, Fadly Alberto gây sốc khi tung cú đá vào đối thủ khi U20 Bhayangkara FC thua 1-2 trước U20 Dewa United ở giải trẻ Elite Pro Academy (EPA).

Số phận tuyển Iran ở World Cup 2026

Chủ tịch FIFA khẳng định tuyển Iran vẫn tham dự World Cup 2026 bất chấp những biến động ngoài sân cỏ.

17 giờ trước

Đội tuyển Brazil trong mắt Mourinho

HLV Jose Mourinho đánh giá cao tác động của Carlo Ancelotti lên tuyển Brazil, đồng thời chỉ ra các ứng viên nặng ký tại World Cup 2026.

30:1828 hôm qua

Tuyển Iran đổi tên gọi ở World Cup 2026

Tuyển Iran được cho là sẽ tham dự World Cup 2026 với tên gọi "Minab 168", nhằm tưởng niệm các nạn nhân trong vụ việc thương tâm xảy ra tại thành phố Minab, miền Nam Iran.

09:30 29/4/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Tinh the dao nguoc voi Maguire hinh anh

    Tình thế đảo ngược với Maguire

    3 giờ trước 20:28 1/5/2026

    0

    Từng bị gạt khỏi đội hình chính, Harry Maguire giờ trở lại như điểm tựa hàng thủ, minh chứng cho cú xoay chuyển ngoạn mục tại Old Trafford.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

