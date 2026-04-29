Tuyển Iran đổi tên gọi ở World Cup 2026

Tuyển Iran được cho là sẽ tham dự World Cup 2026 với tên gọi "Minab 168", nhằm tưởng niệm các nạn nhân trong vụ việc thương tâm xảy ra tại thành phố Minab, miền Nam Iran.

Theo truyền thông Iran, "168" gắn với số trẻ em thiệt mạng trong vụ xung đột với Mỹ và Israel từ cuối tháng 2/2026. Vụ việc gây chấn động dư luận và được coi là một trong những ký ức buồn. Việc lựa chọn tên gọi "Minab 168" là cách để tuyển quốc gia gửi thông điệp tưởng nhớ, đồng thời tri ân những nạn nhân xấu số.

Trước đó, bóng đá Iran cũng có hành động tương tự. Trong trận giao hữu thua Nigeria 1-2 hôm 27/3, mỗi cầu thủ ôm một chiếc ba lô màu sắc bước ra sân nhằm tưởng nhớ những em nhỏ. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ và nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

Việc đội tuyển quốc gia sử dụng bóng đá như một kênh để thể hiện thông điệp tưởng niệm không phải là điều hiếm gặp trên thế giới. Với Iran, động thái này cho thấy nỗ lực kết nối giữa thể thao và các giá trị nhân văn, khi bóng đá không chỉ dừng lại ở yếu tố chuyên môn mà còn trở thành cầu nối cảm xúc với cộng đồng.

Ở góc độ chuyên môn, Iran vẫn đang chuẩn bị cho hành trình tại World Cup 2026 với mục tiêu cải thiện thành tích so với các kỳ trước. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và lực lượng trẻ được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng Tây Á tạo dấu ấn trên sân chơi lớn nhất hành tinh.

Theo lịch thi đấu hiện tại, cả 3 trận vòng bảng của Iran gặp Bỉ, Ai Cập và New Zealand đều tổ chức tại Mỹ. Nếu đi tiếp, các trận knock-out của họ cũng tiếp tục diễn ra trên đất Mỹ. Phía Iran đề nghị chuyển địa điểm thi đấu sang Mexico, nhưng bị bác bỏ.