Nếu nhận vé của Iran, Italy mang tiếng xấu nghìn năm

Người Italy tránh xa được cám dỗ của tấm vé dự World Cup để giữ được phẩm giá của nền văn minh La Mã. Danh dự là điều thiêng liêng nhất.

Italy có sự tự tôn của nền bóng đá 4 lần vô địch thế giới.

Ngày 22/4, dư luận quốc tế xôn xao trước một đề xuất mang đậm màu sắc chính trị can thiệp vào thể thao. Paolo Zampolli, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, tiết lộ với tờ Financial Times rằng ông đã đề đạt ý tưởng để đội tuyển Italy thay thế Iran tham dự World Cup 2026. Bất chấp việc nhà vô địch thế giới bốn lần vừa bị Bosnia Herzegovina loại ở trận play-off hồi tháng trước, đặc phái viên này vẫn nuôi hy vọng đưa sắc áo thiên thanh đến với giải đấu do nước Mỹ đăng cai.

Đề nghị sặc mùi toan tính

"Tôi gợi ý với ông Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về việc để Italy thay thế Iran tại World Cup", Paolo Zampolli nói. Thậm chí, ông còn coi việc đội bóng quê hương xuất hiện tại giải đấu là một giấc mơ vĩ đại.

Tuy nhiên, phản ứng khước từ ngay lập tức từ chính những người Italy lại mang đến một bài học sâu sắc về lòng tự tôn của một dân tộc. Zampolli có đang tìm cách lấy lòng Trump với gợi ý đó hay không?

Tấm vé đó có phải là món quà để làm giảm căng thẳng chính trị hai nước khi Italy phản đối cuộc chiến của Mỹ tại Iran không (không cho máy bay Mỹ quá cảnh)?

Thực hư chưa biết ra sao, chỉ một điều chắc chắn rằng: Italy không nhận tấm lòng của Zampolli.

Ông Luciano Buonfiglio, Chủ tịch Ủy ban Olympic Italy, nhận định ý tưởng này là hoàn toàn bất khả thi và đi ngược lại những nguyên tắc cạnh tranh cơ bản nhất của tinh thần thể thao. Vị lãnh đạo này thẳng thắn bày tỏ sự bất bình: "Trước hết, tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra. Thứ hai, tôi thấy bị xúc phạm. Bạn phải xứng đáng mới được dự World Cup".

Tương tự, Bộ trưởng Thể thao Italy, Andrea Abodi cũng đưa ra quan điểm vô cùng dứt khoát: "Việc đưa Italy trở lại World Cup 2026 là không thể và không phù hợp. Vượt qua vòng loại là câu chuyện ở trên sân cỏ".

Sự từ chối quyết liệt từ các quan chức cấp cao nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ mọi người dân xứ sở hình chiếc ủng. Đối với nền bóng đá từng nhiều lần ngự trị trên đỉnh thế giới, thất bại là một phần tất yếu của cuộc chơi.

Nếu Italy vắng mặt tại kỳ World Cup lần này, họ hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu làm lại, nỗ lực tìm kiếm cơ hội ở những giải đấu tiếp theo bằng chính thực lực từ đôi chân của mình. Ngược lại, nếu họ mặt dày đón nhận tấm vé "tình thương" từ tay các chính trị gia, đó sẽ là một vết nhơ vĩnh cửu.

Sự nhượng bộ ấy sẽ biến một đội tuyển vĩ đại thành tâm điểm của sự chế giễu, bị dán nhãn là "kẻ cướp cơ hội" đáng chê.

World Cup 2026 bị quá nhiều diễn biến chính trị chi phối.

Khác xa hoàn cảnh Đan Mạch

Sự việc này hoàn toàn khác biệt so với câu chuyện cổ tích của đội tuyển Đan Mạch tại kỳ Euro 1992. Năm đó, khi Nam Tư bị cấm thi đấu quốc tế, Đan Mạch là đội xếp ngay sau Nam Tư tại bảng đấu vòng loại. Việc họ được đôn lên thay thế diễn ra một cách danh chính ngôn thuận, tuân thủ chặt chẽ quy chế thể thao và bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Italy và Iran lại thuộc hai liên đoàn bóng đá châu lục hoàn toàn khác biệt, thi đấu tại những chiến dịch vòng loại tách biệt. Việc một đại diện châu Âu tước đoạt suất tham dự của một đại diện châu Á là sự phi lý đến cùng cực.

Xét trên nguyên tắc công bằng, nếu Iran buộc phải rời giải do các vấn đề ngoài lề, suất thi đấu đó bắt buộc phải được trao lại cho một đội tuyển thuộc khu vực châu Á, ví dụ UAE, đội tuyển để thua Iraq tại vòng play-off trước đó.

Nói tóm lại, tấm vé đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh không phải món hàng để đem ra ban phát hay chuyển nhượng. Một thứ vinh quang không thuộc về mình, nếu dùng thế lực để cưỡng đoạt, sẽ chỉ phá hủy toàn bộ danh tiếng đã được gầy dựng qua hàng thế kỷ.

Người Italy hiểu rõ ranh giới này. Họ thà chấp nhận nỗi đau ngồi nhà xem World Cup, còn hơn phải đánh đổi lòng tự trọng của nền văn minh La Mã. Lòng kiêu hãnh của sắc áo thiên thanh đã minh chứng một chân lý bất diệt rằng, chiến thắng thực sự chỉ có giá trị khi nó được chinh phục bằng mồ hôi và nước mắt ngay trên thảm cỏ xanh.