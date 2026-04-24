Ghi bàn loại Italy, tuyển thủ Hàn Quốc mất trắng sự nghiệp

  • Thứ sáu, 24/4/2026 09:51 (GMT+7)
Bàn thắng vàng của Ahn Jung-hwan vào lưới Italy tại vòng 1/8 World Cup 2002 giúp Hàn Quốc vào tứ kết, nhưng cũng đẩy tiền đạo này vào giai đoạn đen tối nhất sự nghiệp.

Ahn Jung-hwan - người hùng tuyển Hàn Quốc tại World Cup 24 năm về trước.

Tại vòng 1/8 World Cup 2002, đội tuyển Hàn Quốc thắng Italy 2-1 nhờ ''bàn thắng vàng'' của Ahn Jung-hwan trong hiệp phụ. Khoảnh khắc ấy biến anh thành người hùng dân tộc, đồng thời tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu.

Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài lâu. Thời điểm đó, Ahn Jung-hwan thuộc biên chế Perugia Calcio tại Serie A. Sau khi đội tuyển quốc gia bị loại, Chủ tịch Luciano Gaucci công khai chỉ trích chân sút Hàn Quốc và tuyên bố không muốn giữ “kẻ phản bội bóng đá Italy”.

Phát biểu này khiến tương lai của Ahn tại Serie A nhanh chóng khép lại. Thời điểm đó, tiền đạo này đối mặt làn sóng công kích dữ dội từ dư luận Italy. Anh rời châu Âu trong bối cảnh sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề.

Perugia sau đó có ý định nối lại hợp tác, Ahn Jung-hwan từ chối. Cựu tuyển thủ Hàn Quốc cho rằng ông không thể làm việc với những người xúc phạm danh dự của mình thay vì chúc mừng một bàn thắng ở World Cup.

Trận đấu giữa Hàn Quốc và Italy năm ấy còn gây tranh cãi dữ dội vì công tác trọng tài. Byron Moreno trở thành tâm điểm khi rút thẻ đỏ với Francesco Totti và có nhiều quyết định khiến phía Italy phản ứng mạnh.

Hơn hai thập niên trôi qua, bàn thắng của Ahn Jung-hwan vẫn là khoảnh khắc gây tranh cãi. Với Hàn Quốc và tiền đạo này, đó là khoảnh khắc lịch sử. Với nhiều người hâm mộ, đây là vết nhơ khó thể nào phai về kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức ở Châu Á.

Dù đánh đổi cả sự nghiệp tại châu Âu và thiệt hại không nhỏ, Ahn vẫn nói một câu khiến tất cả phải nể phục: “Nếu được chọn lại, tôi vẫn ghi bàn đó. Tôi không bao giờ hối hận”. Câu nói khẳng định khí chất ''vì màu cờ sắc áo'' của cựu danh thủ này.

Thái Viên

Hàn Quốc Italy World Cup Ahn Jung-hwan

