Đội tuyển Brazil trong mắt Mourinho

HLV Jose Mourinho đánh giá cao tác động của Carlo Ancelotti lên tuyển Brazil, đồng thời chỉ ra các ứng viên nặng ký tại World Cup 2026.

Trong một chia sẻ mới đây, Jose Mourinho đưa ra góc nhìn đáng chú ý về cuộc đua vô địch World Cup 2026. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha, hiện dẫn dắt Benfica, cho rằng sự xuất hiện của Carlo Ancelotti có thể thay đổi hoàn toàn vị thế của tuyển Brazil.

"Rõ ràng tôi sẽ ủng hộ Bồ Đào Nha, họ có tiềm năng. Nhưng Ancelotti là Ancelotti. Brazil có ông ấy là một câu chuyện khác. Tôi tin họ có thể cạnh tranh danh hiệu", Mourinho nói trong cuộc phỏng vấn với Mediaset.

Theo ông, yếu tố HLV có thể tạo ra bước ngoặt tức thì về bản lĩnh và tổ chức, điều Brazil từng thiếu ở các giải đấu lớn gần đây.

Bên cạnh Brazil, Mourinho xếp Argentina vào nhóm ứng viên hàng đầu. Ông đánh giá cao sự ổn định và tính gắn kết của nhà đương kim vô địch, dù nhiều cầu thủ đã lớn tuổi hơn so với kỳ World Cup trước.

“Họ là một tập thể đúng nghĩa, có bản sắc và tinh thần thi đấu rất rõ ràng”, ông nhận định.

Ở chiều cạnh khác, Mourinho dành lời khen cho chiều sâu đội hình của tuyển Pháp, cho rằng họ đủ sức tạo ra nhiều đội hình đều có tính cạnh tranh cao.

Tuyển Anh cũng được ông nhắc đến như một thế lực tiềm năng, dù vẫn mang theo áp lực lịch sử từ chức vô địch từ 60 năm trước.

Không chỉ dừng ở lực lượng của các ĐTQG, Mourinho còn gây chú ý khi chỉ trích thể thức mới của World Cup. Ông thẳng thắn cho rằng giai đoạn vòng bảng thiếu sức hút và giải đấu chỉ thực sự bắt đầu ở tứ kết.