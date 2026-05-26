Hãy thực tế, ông Park rời việc huấn luyện đỉnh cao 3 năm rưỡi rồi

Theo nhà báo Cho Sungryong của tờ Sports-G (Hàn Quốc), việc dẫn dắt CLB Kanchanaburi ở Thai League 2 sẽ mang tới cho HLV Park Hang-seo nhiều thách thức.

Trước màn tái xuất của HLV Park Hang-seo, Tri Thức - Znews đã có cuộc trao đổi với nhà báo Cho Sungryong của tờ Sports-G (Hàn Quốc), người theo dõi sát các HLV Hàn Quốc tại Đông Nam Á. Theo ông, việc HLV Park Hang-seo đến Thái Lan không nên chỉ nhìn nhận trên phương diện chuyên môn thuần túy.

HLV Park Hang-seo tái xuất sau 3 năm rưỡi chia tay tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

HLV Park Hang-seo đến Thái Lan không vì danh hiệu

CLB Kanchanaburi đã công bố bổ nhiệm HLV Park Hang-seo. Đây là lần đầu chiến lược gia người Hàn Quốc trở lại cầm quân sau 3 năm rưỡi chia tay tuyển Việt Nam.

Khác với những dự đoán về một bến đỗ giàu tham vọng, HLV Park Hang-seo lựa chọn đội bóng ở Thai League 2 (Hạng Nhất Thái Lan). Trong ngày ra mắt, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ ông muốn tự chứng minh rằng thời gian không thể trở thành rào cản của thử thách. Với nhà cầm quân sinh năm 1957, thành công không chỉ nằm ở danh hiệu, mà ở cả việc chinh phục một môi trường hoàn toàn mới.

Nhà báo Cho Sungryong cho rằng quyết định của HLV Park Hang-seo không chỉ đơn thuần nằm ở mặt thành tích: “Tôi không nghĩ HLV Park Hang-seo đến Thái Lan vì thực sự muốn trở lại dẫn dắt một đội bóng theo cách thông thường. Theo quan điểm cá nhân của tôi, ông ấy có lý do riêng, trong đó có thể là để hỗ trợ HLV Lee Jung-soo trong quá trình làm việc tại đây”.

Thực tế, trước khi ông Park xuất hiện, cựu tuyển thủ Hàn Quốc Lee Jung-soo đang giữ vai trò HLV tạm quyền tại CLB Kanchanaburi. “Phù thủy phạt góc” của tuyển Việt Nam tới đội bóng này từ đầu tháng 4 với mục tiêu giúp CLB Kanchanaburi trụ hạng thành công ở Thai League 1 nhưng không thành. Sự kết hợp giữa HLV Park Hang-seo và HLV Lee Jung-soo được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng xây dựng nền tảng chuyên môn ổn định hơn, đồng thời tạo ra sức hút truyền thông.

HLV Park Hang-seo có nhiệm vụ đưa CLB Kanchanaburi trở lại Thai League 1. Ảnh: CLB Kanchanaburi.

Bóng đá Thái Lan ở đẳng cấp cao trong khu vực nhưng vẫn dưới tầm Hàn Quốc. Dù vậy, chưa có người Hàn nào để lại ấn tượng đậm nét ở Thai League 1. Điều này khiến sự xuất hiện của ông Park Hang-seo trở thành một trường hợp đặc biệt. Nhà báo Cho Sungryong phân tích thêm: “Các HLV Hàn Quốc trước nay chưa từng tạo dấu ấn rõ rệt ở Thai League, vì vậy sự xuất hiện của ông Park chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và người hâm mộ Hàn Quốc. Bên cạnh đó, vai trò của HLV Lee Jung-soo cũng sẽ rất quan trọng trong cách vận hành đội bóng”.

Tham vọng của CLB Kanchanaburi cũng là một phần quan trọng trong quyết định tái xuất của HLV Park Hang-seo. Dù vừa xuống hạng sau mùa 2025/26, đội bóng này vẫn được đánh giá có nền tảng tài chính vững và chiến lược phát triển dài hạn. Mục tiêu trước mắt của họ là giành quyền thăng hạng ngay mùa tới. Trong 5 năm tiếp theo, CLB Kanchanaburi hướng tới việc cạnh tranh nhóm đầu Thai League trước khi vươn ra đấu trường châu lục. Hiện tại, khoảng 70% đội hình đã được hoàn thiện dưới thời HLV tạm quyền Lee Jung-soo, tạo nền tảng sẵn có cho HLV Park Hang-seo tiếp quản.

Theo nhà báo Hàn Quốc, mục tiêu của ông Park có thể không phải thành tích ngắn hạn: “Tôi cho rằng mục tiêu của HLV Park Hang-seo không đơn thuần là thành công hay danh hiệu. Ông ấy đến Thái Lan để tìm kiếm thử thách mới và chứng minh năng lực cạnh tranh của mình trong một môi trường khác. Xa hơn, đây có thể là bước đi nhằm mở đường cho các HLV trẻ Hàn Quốc tiến vào thị trường bóng đá Thái Lan”.

Ông Park cũng cần thích nghi với xu thế bóng đá hiện tại

Bên cạnh kỳ vọng, không ít hoài nghi cũng được đặt ra, đặc biệt khi ông Park đã rời xa công tác huấn luyện trong thời gian dài. Ông chia tay tuyển Việt Nam vào tháng 1/2023. Từ đó tới nay, chiến lược gia người Hàn chỉ nhận một số công việc bên lề, không còn trực tiếp huấn luyện đỉnh cao.

Nhà báo Cho Sungryong nhấn mạnh: “Cần nhìn nhận thực tế rằng HLV Park Hang-seo đã rời xa công việc huấn luyện chuyên nghiệp khoảng 3 năm rưỡi, trong khi bóng đá hiện đại đã thay đổi rất nhiều về xu hướng chiến thuật. Khả năng thích nghi nhanh sẽ là yếu tố then chốt quyết định thành bại”.

Ngoài ra, sự khác biệt giữa môi trường đội tuyển quốc gia và CLB cũng được xem là thách thức lớn với nhà cầm quân sinh năm 1957. Ở cấp độ đội tuyển, HLV chỉ làm việc theo từng đợt tập trung, trong khi tại CLB, họ phải quản lý cầu thủ mỗi ngày, từ chuyên môn đến đời sống, tâm lý và thể trạng. Đây là áp lực liên tục mà không phải nhà cầm quân nào cũng thích nghi ngay lập tức được.

Ở môi trường giàu tính cạnh tranh, thử thách của HLV Park Hang-seo không nhỏ. Ảnh: HLV Park Hang-seo.

Nhà báo Hàn Quốc thẳng thắn nhận định: “Tôi không chắc ông ấy sẽ thành công, bởi môi trường CLB hoàn toàn khác đội tuyển quốc gia. Ở cấp ĐTQG, HLV chỉ làm việc với cầu thủ trong những quãng thời gian ngắn, còn tại CLB, ông ấy phải quản lý và vận hành đội bóng mỗi ngày. Đó là thách thức rất lớn, đặc biệt khi đây còn là Thai League 2”.

Dẫu vậy, việc ông Park trở lại cũng mang theo những kỳ vọng về sự đổi mới. Với nền tảng từ bóng đá Hàn Quốc, ông được cho là sẽ áp dụng các mô hình hiện đại như quản lý dinh dưỡng, nâng cao thể lực, phân tích dữ liệu và sử dụng công nghệ video trong huấn luyện.

Theo kế hoạch, Thai League 2 sẽ khởi tranh vào tháng 8, và quãng thời gian chuẩn bị sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình diện mạo của đội bóng. Kanchanaburi sẽ là thử thách lớn ngay cả với một HLV giàu thành tích như ông Park, người thậm chí đã thành một huyền thoại trong làng bóng đá Đông Nam Á.

“Vẫn còn khoảng 3 tháng nữa Thai League 2 mới khởi tranh. Vì vậy, việc đánh giá thành công hay thất bại ở thời điểm hiện tại là quá sớm”, nhà báo Cho Sungryong khép lại.