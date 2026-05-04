FIFA lại gây tranh cãi

Làn sóng chỉ trích hướng về FIFA và Adidas khi quả bóng World Cup 2026 có giá bán lên tới 130 bảng và được sản xuất bởi những công nhân nhận mức lương chỉ khoảng 26 bảng mỗi tuần.

Theo các báo cáo từ truyền thông châu Âu, mẫu bóng thi đấu mang tên "Trionda" được gia công tại thành phố Sialkot (Pakistan). Đây là trung tâm sản xuất bóng lớn nhất thế giới, chiếm tới 70% sản lượng toàn cầu. Nhà máy thuộc Forward Group, đối tác lâu năm của Adidas, đảm nhiệm sản xuất khoảng 10 triệu quả bóng phục vụ giải đấu.

Tuy nhiên, mức lương phổ biến của công nhân tại đây chỉ vào khoảng 40.000 rupee/tháng (tương đương 106 bảng), thậm chí có trường hợp thấp hơn. Sự chênh lệch lớn giữa giá bán sản phẩm và thu nhập của người lao động làm dấy lên làn sóng phản đối.

Bà Anna Bryher, đại diện tổ chức Labour Behind the Label, tuyên bố: "Việc quả bóng có giá hơn 100 bảng trong khi con cái của người làm ra nó không đủ tiền mua là dấu hiệu rõ ràng của sự thiếu trách nhiệm. Fair-play có ý nghĩa gì nếu biểu tượng của bóng đá lại được tạo ra từ sự bóc lột?".

Áp lực kinh tế tại Pakistan càng khiến tình hình thêm khó khăn. Lạm phát tăng cao, một phần do tác động từ căng thẳng khu vực và giá nhiên liệu leo thang, khiến nhiều công nhân chật vật trang trải cuộc sống cơ bản.

Những lao động nghèo trong dây chuyền sản xuất bóng ở Pakistan.

Trong khi đó, FIFA vẫn quảng bá World Cup 2026 là lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh, với sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu. Sự tương phản giữa hào quang sân cỏ và thực tế tại các dây chuyền sản xuất làm dấy lên tranh cãi về trách nhiệm xã hội của các tổ chức bóng đá.

Adidas khẳng định các sản phẩm của họ được sản xuất trong điều kiện công bằng và an toàn, với hơn 1.000 cuộc kiểm tra nhà máy trong 12 tháng qua. Hãng cũng cho biết mức thu nhập của công nhân lành nghề tại các đối tác có thể tương đương giáo viên địa phương.

Về phía Forward Group, ban lãnh đạo nhấn mạnh phần lớn lao động nhận mức lương cao hơn mức tối thiểu và làm việc không quá 8 giờ mỗi ngày.

Dù vậy, các tổ chức bảo vệ quyền lao động cho rằng những cam kết trên chưa đủ. Họ kêu gọi FIFA và Adidas minh bạch hơn trong chuỗi cung ứng và đảm bảo mức lương đủ sống cho người lao động.

"Bên ngoài ánh đèn rực rỡ của World Cup, câu chuyện về những quả bóng xa xỉ được tạo ra từ lao động giá rẻ đặt ra câu hỏi lớn về đạo đức trong ngành công nghiệp bóng đá toàn cầu", The Sun kết luận.

