Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tiền thưởng kỷ lục ở World Cup 2026

  • Thứ năm, 30/4/2026 15:52 (GMT+7)
FIFA nâng mạnh quỹ thưởng và điều chỉnh luật thẻ vàng, chuẩn bị cho kỳ World Cup 48 đội đầu tiên trong lịch sử.

World Cup 2026 ghi nhận quỹ tiền thưởng kỷ lục.

Chỉ còn chưa đầy 45 ngày trước giờ bóng lăn, FIFA liên tiếp công bố những thay đổi lớn cho World Cup 2026, giải đấu tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada.

Đáng chú ý nhất là việc tăng mạnh quỹ thưởng dành cho 48 đội tuyển tham dự, đánh dấu mức đầu tư cao nhất từ trước đến nay.

Theo thông báo chính thức, tổng tiền thưởng của giải được nâng lên 871 triệu USD, tăng thêm 15% so với kế hoạch ban đầu. Mỗi đội tuyển góp mặt tại vòng chung kết sẽ nhận tối thiểu 2,5 triệu USD, thay vì 1,5 triệu USD như trước. Đây là khoản đảm bảo chỉ riêng cho việc tham dự, chưa tính thành tích.

Ở các vòng knock-out, mức thưởng cũng được điều chỉnh tăng. Các đội vượt qua từng vòng sẽ nhận 10 triệu USD, cao hơn mức 9 triệu USD trước đó. Bên cạnh tiền thưởng, FIFA còn dành thêm 16 triệu USD để hỗ trợ chi phí cho các phái đoàn, giúp giảm gánh nặng hậu cần trong bối cảnh giải đấu trải dài trên ba quốc gia.

Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định đây là bước đi phản ánh sức mạnh tài chính của tổ chức. "FIFA đang ở vị thế tài chính vững chắc nhất từ trước đến nay. Điều đó cho phép chúng tôi hỗ trợ các liên đoàn thành viên theo cách chưa từng có, đồng thời tái đầu tư nguồn lực trở lại cho bóng đá", ông nhấn mạnh.

Không chỉ thay đổi về tài chính, FIFA còn điều chỉnh luật thẻ vàng để phù hợp với thể thức 48 đội.

Theo đó, thẻ vàng sẽ được xóa sau vòng bảng, giúp các đội bước vào vòng 1/16 với trạng thái sạch án phạt. Quy định tương tự cũng áp dụng sau vòng tứ kết, giảm nguy cơ cầu thủ bị treo giò ở giai đoạn then chốt.

Những động thái này cho thấy World Cup 2026 không chỉ mở rộng quy mô mà còn thay đổi cách vận hành, hướng tới một giải đấu cân bằng hơn về tài chính lẫn chuyên môn.

28:1707 hôm qua

36:2164 hôm qua

Đào Trần

World Cup World Cup 2026 Gianni Infantino FIFA Tiền thưởng

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý