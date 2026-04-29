Thủ môn người Nga thi đấu ở World Cup 2026

  • Thứ tư, 29/4/2026 19:13 (GMT+7)
Trong lúc bóng đá Nga vẫn bị FIFA cấm tham dự các giải quốc tế, thủ môn Nikita Haikin lại đứng trước cơ hội góp mặt ở World Cup 2026 trong màu áo ĐTQG Na Uy.

Nikita Haikin có mùa giải ấn tượng trong màu áo Bodo/Glimt.

Lệnh cấm dành cho bóng đá Nga khiến nhiều cầu thủ nước này gần như không còn cơ hội xuất hiện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, câu chuyện của Haikin đang mở ra hướng đi khác biệt.

Thủ môn sinh năm 1995 vừa trải qua mùa giải chói sáng cùng Bodo/Glimt tại Champions League. Anh dẫn đầu danh sách cứu thua của giải với 68 lần cản phá, vượt xa nhiều tên tuổi lớn như Thibaut Courtois hay Manuel Neuer. Phong độ ổn định của Haikin góp phần giúp đại diện Na Uy tạo tiếng vang khi lần lượt gây khó dễ hoặc đánh bại các đối thủ mạnh như Manchester City, Atletico Madrid và Inter Milan.

Trước đây, Haikin từng được triệu tập lên ĐTQG Nga trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Dù vậy, anh không có nhiều cơ hội thi đấu và chủ yếu đóng vai trò dự bị.

Bước ngoặt đến khi Haikin gắn bó lâu dài với Bodo/Glimt từ năm 2019. Thủ thành này xây dựng cuộc sống ổn định tại Na Uy, kết hôn với người vợ bản địa và nhiều lần bày tỏ xem đây là quê hương thứ hai.

Đầu tháng 4/2026, Haikin chính thức nhận quốc tịch Na Uy. Điều đó đồng nghĩa anh đủ điều kiện khoác áo đội tuyển nước này nếu được triệu tập. Trong bối cảnh Na Uy sở hữu thế hệ tài năng với Erling Haaland và Martin Odegaard, cánh cửa đến World Cup 2026 của Haikin đang rộng mở hơn bao giờ hết.

Enrique có phát biểu dí dỏm cho trận bán kết lượt về Champions League Sau chiến thắng 5-4 trước Bayern Munich tại bán kết lượt đi Champions League 2025/26. HLV Enrique dí dỏm phỏng đoán về một trận lượt về kịch tính không kém.

Thua PSG, Bayern Munich làm được điều không đội nào làm được mùa này

Parc des Princes vẫn là nơi đi dễ khó về của mọi đội bóng tại Champions League 2025/26, nơi PSG đang có phong độ hủy diệt Tuy nhiên, Bayern Munich lại là một ngoại lệ.

36:2167 hôm qua

Henry chỉ thẳng bước ngoặt dẫn đến chiến thắng của PSG

Thierry Henry cho rằng quả phạt đền gây tranh cãi cuối hiệp một đã xoay chuyển cục diện màn rượt đuổi tỷ số giữa PSG và Bayern Munich.

36:2168 hôm qua

Những con số không biết nói dối của tam tấu Kane, Olise và Diaz

Dù thua PSG 4-5 ở bán kết lượt đi Champions League rạng sáng 29/4, Bayern Munich vẫn cho thấy hỏa lực đáng gờm khi bộ ba Harry Kane, Michael Olise và Luis Diaz cùng nổ súng.

41:2451 hôm qua

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Thái Viên

Nga World Cup 2026 Na Uy Bodo/Glimt Champions League

    Đọc tiếp

    Arsenal che Sesko hinh anh

    Arsenal chê Sesko

    4 giờ trước 20:06 30/4/2026

    0

    Arsenal quan tâm nhiều tiền đạo trong hè 2025, bao gồm cả Benjamin Sesko nhưng thương vụ rốt cuộc bị gạt bỏ sau những cuộc đánh giá nội bộ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

