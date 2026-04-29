Thủ môn người Nga thi đấu ở World Cup 2026

Trong lúc bóng đá Nga vẫn bị FIFA cấm tham dự các giải quốc tế, thủ môn Nikita Haikin lại đứng trước cơ hội góp mặt ở World Cup 2026 trong màu áo ĐTQG Na Uy.

Nikita Haikin có mùa giải ấn tượng trong màu áo Bodo/Glimt.

Lệnh cấm dành cho bóng đá Nga khiến nhiều cầu thủ nước này gần như không còn cơ hội xuất hiện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, câu chuyện của Haikin đang mở ra hướng đi khác biệt.

Thủ môn sinh năm 1995 vừa trải qua mùa giải chói sáng cùng Bodo/Glimt tại Champions League. Anh dẫn đầu danh sách cứu thua của giải với 68 lần cản phá, vượt xa nhiều tên tuổi lớn như Thibaut Courtois hay Manuel Neuer. Phong độ ổn định của Haikin góp phần giúp đại diện Na Uy tạo tiếng vang khi lần lượt gây khó dễ hoặc đánh bại các đối thủ mạnh như Manchester City, Atletico Madrid và Inter Milan.

Trước đây, Haikin từng được triệu tập lên ĐTQG Nga trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Dù vậy, anh không có nhiều cơ hội thi đấu và chủ yếu đóng vai trò dự bị.

Bước ngoặt đến khi Haikin gắn bó lâu dài với Bodo/Glimt từ năm 2019. Thủ thành này xây dựng cuộc sống ổn định tại Na Uy, kết hôn với người vợ bản địa và nhiều lần bày tỏ xem đây là quê hương thứ hai.

Đầu tháng 4/2026, Haikin chính thức nhận quốc tịch Na Uy. Điều đó đồng nghĩa anh đủ điều kiện khoác áo đội tuyển nước này nếu được triệu tập. Trong bối cảnh Na Uy sở hữu thế hệ tài năng với Erling Haaland và Martin Odegaard, cánh cửa đến World Cup 2026 của Haikin đang rộng mở hơn bao giờ hết.

