Carlos Alcaraz lỡ hẹn với Wimbledon 2026

  • Thứ tư, 20/5/2026 05:57 (GMT+7)
Tay vợt người Tây Ban Nha xác nhận sẽ không tham dự giải Grand Slam trên mặt sân cỏ năm nay, dù quá trình hồi phục chấn thương cổ tay phải đang tiến triển tích cực.

Trên trang cá nhân Twitter hôm 19/5, tay vợt người Tây Ban Nha xác nhận anh chưa đủ thể trạng để trở lại thi đấu dù quá trình hồi phục chấn thương cổ tay phải đang tiến triển tích cực.

“Quá trình hồi phục của tôi đang đi đúng hướng và tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa sẵn sàng để thi đấu nên buộc phải bỏ mùa sân cỏ”, Alcaraz chia sẻ.

Đây là thông tin gây tiếc nuối lớn với người hâm mộ bởi Wimbledon luôn là giải đấu mang đến nhiều thành công cho Alcaraz. Tay vợt sinh năm 2003 từng hai lần vô địch Grand Slam sân cỏ vào các năm 2023 và 2024, đồng thời sở hữu thành tích 35 thắng, 4 thua trên mặt sân này.

Bài đăng trên Twitter của ngôi sao người Tây Ban Nha.

Alcaraz chưa thi đấu kể từ ATP 500 Barcelona hồi tháng 4. Trong trận mở màn gặp Otto Virtanen, anh cảm thấy đau ở cổ tay phải nhưng vẫn cố gắng hoàn thành trận đấu trước khi thông báo rút lui vì chấn thương nghiêm trọng hơn dự kiến.

Kể từ đó, tay vợt số hai thế giới liên tiếp bỏ lỡ Madrid Open, Rome Masters, Roland Garros và giờ là Wimbledon. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết Alcaraz nhiều khả năng gặp chấn thương TFCC - dạng tổn thương sụn cổ tay rất phổ biến trong quần vợt chuyên nghiệp.

Đội ngũ của Alcaraz xác định không mạo hiểm với vùng cổ tay vốn cực kỳ nhạy cảm. Nếu quá trình hồi phục thuận lợi, mục tiêu trở lại của anh sẽ là Masters 1000 Montreal vào đầu tháng 8.

Thái Viên

Carlos Alcaraz Wimbledon Tây Ban Nha Grand Slam

