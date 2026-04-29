Henry chỉ thẳng bước ngoặt dẫn đến chiến thắng của PSG

Thierry Henry cho rằng quả phạt đền gây tranh cãi cuối hiệp một đã xoay chuyển cục diện màn rượt đuổi tỷ số giữa PSG và Bayern Munich.

Quả phạt đền gây tranh cãi của PSG được cho là bước ngoặt của trận đấu.

Sáng 29/4, trận bán kết lượt đi Champions League 2025/26 giữa PSG và Bayern Munich khép lại với chiến thắng 5-4 nghiêng về đội bóng Pháp, tạo nên một trong những màn so tài hấp dẫn nhất mùa giải. Tuy nhiên, theo góc nhìn của huyền thoại Thierry Henry, tỷ số kịch tính ấy không phản ánh đầy đủ bản chất trận đấu.

Phát biểu sau trận, cựu tiền đạo tuyển Pháp nhấn mạnh bước ngoặt nằm ở tình huống PSG được hưởng phạt đền ngay trước giờ nghỉ. Ông cho rằng quyết định xác định bóng chạm tay của Alphonso Davies là quá nặng tay.

Henry nhận định Bayern Munich khi đó đang kiểm soát thế trận và gây sức ép mạnh mẽ lên hàng thủ PSG. Theo ông, đội bóng Đức đã đẩy đối thủ vào trạng thái chống đỡ liên tục trước khi trọng tài cắt ngang đà hưng phấn bằng một quyết định gây tranh cãi.

Từ chấm 11 m, Ousmane Dembele ghi bàn cho PSG. Henry cho rằng pha lập công này không chỉ mang ý nghĩa về tỷ số mà còn tác động trực tiếp đến tâm lý hai đội trước hiệp hai. PSG lấy lại sự tự tin, trong khi Bayern buộc phải bắt đầu lại sau khi đánh mất lợi thế tinh thần.

Olise có một trận đấu xuất sắc nhưng chưa đủ để giúp ''Hùm xám'' có lợi thế.

Dù vậy, cựu danh thủ người Pháp khẳng định nhân vật nổi bật nhất trận không phải Dembele, mà là Michael Olise. Cầu thủ chạy cánh của Bayern được Henry dành nhiều lời khen sau màn trình diễn bùng nổ bên hành lang phải.

Theo Henry, ông từng chứng kiến Nuno Mendes phong tỏa nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu châu Âu trong vài mùa gần đây. Hậu vệ người Bồ Đào Nha nổi tiếng nhờ tốc độ, sức mạnh và khả năng phòng ngự một đối một. Nhưng ở trận này, Olise liên tục tạo ra khác biệt bằng những pha đi bóng trực diện và xử lý giàu đột biến.

Henry thậm chí nhận xét ông hiếm khi thấy ai khiến Nuno Mendes gặp nhiều khó khăn như vậy. Những pha rê dắt và đổi hướng của Olise nhiều lần mở ra khoảng trống cho Bayern, giúp đội khách duy trì sức ép trong phần lớn thời gian trận đấu.

Dù PSG đang nắm lợi thế mong manh 5-4 trước trận lượt về trên đất Đức, Henry cảnh báo đội bóng thủ đô nước Pháp chưa thể yên tâm. Ông cho rằng nếu Olise tiếp tục giữ phong độ hiện tại, Bayern hoàn toàn đủ sức đảo ngược tình thế. Cả 2 đội sẽ có màn tái đấu vào ngày 7/5 tại Allianz Arena.