Cầu thủ Man City sốc khi Guardiola rời đi

Không khí tại Man City trở nên hỗn loạn sau thông tin Pep Guardiola quyết định rời đội bóng.

Theo The Sun, chiến lược gia người Tây Ban Nha tỏ ra tức giận khi tin tức về việc ông chia tay CLB bị rò rỉ sớm hơn dự kiến. Các cầu thủ Man City hoàn toàn bất ngờ và bị sốc trước diễn biến này. Chỉ vài ngày trước, sau chức vô địch FA Cup, nhiều thành viên trong đội vẫn được Guardiola khẳng định rằng ông sẽ tiếp tục gắn bó với sân Etihad ở mùa giải tới.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi chóng vánh khi thông tin về quyết định ra đi của Guardiola xuất hiện trên truyền thông vào rạng sáng 19/5. Điều này khiến phòng thay đồ Man City rơi vào trạng thái hoang mang, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng vừa trải qua một mùa giải đầy biến động.

Ngay trong đêm, The Sun tiết lộ Guardiola đã triệu tập toàn bộ cầu thủ tham gia một cuộc gọi trực tuyến khẩn cấp. Trong buổi nói chuyện, nhà cầm quân 55 tuổi xác nhận sẽ rời Man City sau khi mùa giải khép lại. Đồng thời, Guardiola cũng gửi lời xin lỗi tới các học trò vì cách thông tin bị lan truyền ra bên ngoài.

Theo một số nguồn tin nội bộ, Guardiola muốn trực tiếp thông báo tới các cầu thủ và ban huấn luyện trước khi mọi thứ bị công khai trên truyền thông.

Nhiều CĐV Man City tỏ ra lo lắng khi thông tin Guardiola rời đi có thể ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch Premier League, trong bối cảnh đội chủ sân Etihad đang kém Arsenal 5 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận.

Sự ra đi của Guardiola hứa hẹn mở ra giai đoạn chuyển giao lớn tại Man City. Sau gần một thập kỷ dẫn dắt đội bóng, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã giúp CLB thống trị bóng đá Anh và giành hàng loạt danh hiệu lớn, bao gồm Champions League cùng nhiều chức vô địch Premier League.

