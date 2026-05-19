Ancelotti bật mí chuyện hài hước khi chọn quân cho Brazil

  • Thứ ba, 19/5/2026 17:32 (GMT+7)
HLV Carlo Ancelotti cho biết nhận vô số lời tư vấn về danh sách tuyển Brazil, từ nhà báo, KOL cho tới cả phi công máy bay, trong ngày công bố đội hình dự World Cup 2026.

Trong buổi họp báo rạng sáng 19/5, chiến lược gia người Italy mang tới không khí khá thoải mái khi chia sẻ về quá trình lựa chọn nhân sự cho đội tuyển Brazil. Ancelotti tiết lộ ông liên tục nhận được những lời góp ý từ nhiều tầng lớp khác nhau trên khắp thế giới.

“Tôi nhận được rất nhiều lời tư vấn cho danh sách triệu tập lần này. Từ nhà báo, chuyên gia, influencer, ca sĩ, cầu thủ cho tới cả cựu cầu thủ”, Ancelotti nói.

Cựu HLV Real Madrid tiếp tục pha trò khi kể rằng ngay cả những phi công máy bay cũng hỏi ông sẽ gọi ai lên tuyển Brazil trong đợt tập trung lần này. Chia sẻ của Ancelotti nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội bởi cách nói hài hước nhưng cũng phản ánh sức ép khổng lồ khi dẫn dắt đội tuyển giàu truyền thống nhất thế giới.

Bên cạnh những câu chuyện vui, Ancelotti cũng dành thời gian nói về trường hợp Joao Pedro, cầu thủ không có tên trong danh sách cuối cùng. Nhà cầm quân 66 tuổi thừa nhận ông cảm thấy tiếc cho tiền đạo này sau mùa giải được đánh giá tích cực ở cấp CLB.

“Tin tôi đi, tôi thực sự cảm thấy buồn cho João Pedro. Với mùa giải mà cậu ấy đã trải qua, có lẽ cậu ấy xứng đáng được dự World Cup”, Ancelotti chia sẻ.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sự cạnh tranh quá lớn ở tuyển Brazil buộc ban huấn luyện phải đưa ra lựa chọn khác. “Với tất cả sự tôn trọng, chúng tôi đã chọn những cầu thủ khác thay vì cậu ấy. Nhưng chúng tôi thực sự cảm thấy tiếc cho Joao Pedro. Tôi xin lỗi”, Ancelotti nói thêm.

Brazil của Ancelotti sẽ khởi đầu World Cup ở bảng C nơi có sự xuất hiện của Ma - rốc, Haiti và Scotland. ''Selecao'' được cho là sẽ dễ dàng có được vị trí đầu bảng. Với chiến lược gia người Italy, ông còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn cùng đội bóng Nam Mỹ có lần thứ 6 đăng quang tại sân chơi World Cup.

Thái Viên

