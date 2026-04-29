Thua PSG, Bayern Munich làm được điều không đội nào làm được mùa này

Parc des Princes vẫn là nơi đi dễ khó về của mọi đội bóng tại Champions League 2025/26, nơi PSG đang có phong độ hủy diệt Tuy nhiên, Bayern Munich lại là một ngoại lệ.

Tính đến trước trận bán kết lượt đi Champions League 2025/26, Parc des Princes là điểm tựa lớn nhất của PSG mùa này. Đội bóng Pháp thắng 5 trong 7 trận sân nhà trước đó, ghi tới 20 bàn. Những nạn nhân gồm Chelsea, Liverpool, Atalanta hay Tottenham Hotspur. Ngay cả các đối thủ lớn cũng thường rời Paris trong thất vọng.

Thế nhưng, Bayern Munich không đến Paris để chịu trận. Đại diện Bundesliga ghi tới 4 bàn vào lưới PSG trong trận thua 4-5, thành tích hiếm đội bóng nào làm được tại Parc des Princes nhiều mùa giải qua. Đây cũng là lần thứ hai Bayern khiến PSG khốn đốn trên sân nhà, sau chiến thắng 2-1 ở giai đoạn phân hạng - điều không ai làm được trong 2 mùa giải đã qua.

Nói cách khác, những trận đấu PSG gặp khó trên sân nhà tại Champions League 2025/26 tính đến ngày 29/4, cả hai đều đến khi gặp Bayern Munich hoặc bị ''Hùm xám'' đẩy tới giới hạn. Không đội bóng nào hiểu cách phá cấu trúc của PSG tại Paris tốt như CLB Đức.

Việc ghi 4 bàn trên sân của đội bóng từng giữ sạch lưới trước Liverpool cho thấy sức tấn công đáng gờm của Bayern Munich. Họ không e ngại sức ép khán đài, cũng không bị cuốn theo nhịp trận đấu mà PSG mong muốn. Con số 100 bàn thắng của tam tấu Kane, Olise và Diaz đủ phản ánh sức tấn công khủng khiếp của đại diện Bundesliga.

Dù chưa thể rời Paris với chiến thắng ở bán kết lượt đi, Bayern đã gửi thông điệp rõ ràng: nếu Parc des Princes là pháo đài, họ là đội hiếm hoi đủ sức công phá nó. Và với những gì đã thể hiện, cánh cửa chung kết vẫn rộng mở cho đại diện nước Đức. Trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 7/5.

