Neuer suýt mắc bẫy cậu bé nhặt bóng

Thủ thành Manuel Neuer của Bayern Munich trở thành nạn nhân của một cậu bé nhặt bóng tinh quái trên sân Parc des Princes ở trận bán kết lượt đi Champions League rạng sáng 29/4.

Cậu bé nhặt bóng có ý khiêu khích Neuer.

Trong một đoạn video được Amazon Prime chia sẻ lại, Neuer tiến lại gần cậu bé nhặt bóng để nhanh chóng đưa bóng vào cuộc. Tuy nhiên, cậu bé này lại tỏ ra lạnh lùng và phớt lờ đề nghị của Neuer.

Thay vì lập tức trả bóng, cậu bé giữ bóng dưới chân, nhìn thẳng vào Neuer với vẻ khiêu khích. Thủ thành của Bayern lập tức quay đi và phản ứng với những phóng viên đứng gần đó.

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, tạo ra nhiều phản ứng trái chiều. Một bộ phận CĐV PSG cho rằng cậu bé đang cố gắng trong khả năng để giúp đội chủ nhà trì hoãn việc đưa bóng trở lại sân.

Trong khi đó, các CĐV Bayern tỏ ra tức giận khi cho rằng đây là chiêu trò câu giờ của cậu bé nhặt bóng. Nhiều người nhận xét Neuer xử lý khá bình tĩnh thay vì nổi giận và mắc bẫy của cậu bé. Nếu xảy ra cự cãi, thủ thành người Đức có nguy cơ bị phạt thẻ.

Về diễn biến trên sân, PSG dẫn trước Bayern tới 5-2 sau một giờ thi đấu, trước khi để đối thủ ghi liền 2 bàn trong vòng 3 phút do công của Dayot Upamecano và Luis Diaz. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn bảo toàn chiến thắng 5-4 đến hết trận.

Cá nhân Neuer có một ngày thi đấu đáng quên. Thống kê cho thấy thủ thành của Bayern không có pha cứu thua nào trong 90 phút. Cả 5 cú sút trúng đích của PSG đều trở thành bàn thắng, cho thấy khả năng dứt điểm cực tốt của đội chủ nhà.

Thất bại 4-5 trước PSG chưa phải thảm họa với Bayern, khi họ sẽ đá trận lượt về trên sân Allianz Arena vào ngày 7/5.

